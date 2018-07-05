05.07.2018, 21:55

Медалей Балтийской ассамблеи были удостоены Ээсмаа, Ару, Керт и Сависаар

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rus.delfi.ee
EST
Ööistung 17.05.2017
Riigikogu aseesimees Enn EesmaaFoto: Hendrik Osula

Решением президиума Балтийской ассамблеи медалей Балтийской ассамблеи были удостоены вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа и члены Рийгикогу Криста Ару, Йоханнес Керт и Эрки Сависаар. Медаль Балтийской Ассамблеи выдается депутатам за заслуги в сфере укрепления единства и сотрудничества между Балтийскими государствами, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Сотрудничество Ээсмаа с другими Балтийскими странами началось еще во времена его работы журналистом на телевидении, где он брал интервью у глав государств Латвии и Литвы. Став политиком, он продолжил укреплять сотрудничество с южными соседями. Ээсмаа, будучи председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам и позже — вице-спикером Рийгикогу, активно участвовал в укреплении сотрудничества между Балтийскими странами.

Члены Рийгикогу Криста Ару, Йоханнес Керт и Эрки Сависаар в действующем составе Рийгикогу активно участвовали в работе различных комиссий Балтийской ассамблеи.

Медали Балтийской ассамблеи вручат на церемонии награждения, которая пройдет 25 октября. В рамках 37-й сессии Балтийской ассамблеи будут выданы награды за наиболее выдающуюся работу по укреплению единства и сотрудничества между Балтийскими государствами. Помимо медалей, на церемонии также будут вручены награды Балтийской Ассамблеи в области литературы, искусства и науки, а также Балтийская награда в области инноваций.

Балтийская Ассамблея является международной организацией, способствующей сотрудничеству парламентов Латвии, Литвы и Эстонии. Она была основана 8 ноября 1991 года в Таллинне. Балтийская ассамблея проводит церемонии награждения с 2002 года.

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