Медалей Балтийской ассамблеи были удостоены Ээсмаа, Ару, Керт и Сависаар

Решением президиума Балтийской ассамблеи медалей Балтийской ассамблеи были удостоены вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа и члены Рийгикогу Криста Ару, Йоханнес Керт и Эрки Сависаар. Медаль Балтийской Ассамблеи выдается депутатам за заслуги в сфере укрепления единства и сотрудничества между Балтийскими государствами, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Сотрудничество Ээсмаа с другими Балтийскими странами началось еще во времена его работы журналистом на телевидении, где он брал интервью у глав государств Латвии и Литвы. Став политиком, он продолжил укреплять сотрудничество с южными соседями. Ээсмаа, будучи председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам и позже — вице-спикером Рийгикогу, активно участвовал в укреплении сотрудничества между Балтийскими странами.

Члены Рийгикогу Криста Ару, Йоханнес Керт и Эрки Сависаар в действующем составе Рийгикогу активно участвовали в работе различных комиссий Балтийской ассамблеи.