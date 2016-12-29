Ведущая в Балтии сеть ресторанов McDonald’s с помощью своих посетителей пожертвовала 20 034 евро в благотворительный фонд ”Minu Unistuste Päev” (День моей мечты), который с помощью собранных средств подарит 20 хронически больным детям на их личный день мечты впечатления и радость в обществе своих семей.

”Мы очень благодарны за возможность участвовать в благотворительной кампании McHappy Day и тем самым представить фонд Minu Unistuste Päev. Спасибо всем, кто внес свой вклад в кампанию и поддержал осуществление мечты хронически больных детей. Мы верим, что мечта совершает чудо! Положительные впечатления, радость и смелость — это то, что помогает этим детям идти дальше по жизни и наслаждаться своим детством”, — сказала исполнительный директор благотворительного фонда Кристийна Габор-Мяги.

По словам Кристийны Габор-Мяги, мечты детей оказывают действие также на их родителей, сестер и братьев, друзей. ”Забота о больном ребенке — это бремя для всей семьи, поэтому для осуществления мечты ребенка мы привлекаем также всех его близких. Данный опыт показывает всем участникам, насколько важно мечтать”, — сказала Габор-Мяги.

”Благополучие детей всегда было нашим приоритетом, в который мы вносим вклад сами и с помощью своих посетителей. Нам очень приятно видеть, что нынешняя кампания затронула так много людей. Посетители начали уже с первых дней кампании покупать татуировки со специальными изображениями нашей кампании. Благодаря эстонским знаменитостям, принявшим участие в кампании, они стали своеобразным модным аксессуаром”, — сказал исполнительный директор McDonald's в странах Балтии Владимир Яневский.

McDonald’s организовал кампанию McHappy Day, вносящую вклад в проекты, связанные с благополучием детей, уже десятый раз. ”Осознание того, что при поддержке пожертвований нынешней кампании осуществятся мечты 20 детей, является наилучшей возможной причиной продолжать свою миссию и в дальнейшем”, — добавил Яневский.

Цель нынешней благотворительной кампании McHappy Day заключалась в сборе пожертвований для благотворительного фонда ”Minu Unistuste Päev”, чтобы осуществить мечты 20 хронически больных детей. В течение ноября всех посетителей ресторанов McDonald’s в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну призывали покупать татуировки со специальным веселым дизайном, доход от продажи которых пошел на пожертвование фонду, который в новом году приступит к организации личного дня мечтаний больных детей, чтобы выполнить желания каждого ребенка. В кампании принимало участие большое количество знаменитостей, таких как, Грете Клейн, Элина Борн, Женя Фокин, Хелен Адамсон, Грете Пайа, Туули Ранд и другие, которые призывали людей поддержать кампанию, делая в социальных сетях рассылки с собственными татуировками.