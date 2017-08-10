Материалы прослушки: помогавший Сависаару в движении средств адвокат требовал у Кофкина возмещения ущерба

В 2009 году Эдгар Сависаар при помощи адвоката Пеэтера Кайзера перевел из Швейцарии в Эстонию большую сумму денег, что в последствии стало основанием для обвинения в отмывания денег.

Разбирательства принесли много проблем и самому Кайзеру, за что он потребовал у Сависаара и Кофкина возмещения ущерба.

Из записей представленных сегодня в суде разговоров 2014 года между Кофкиным и Сависааром следует, что Кайзер требовал у Кофкина возмещения юридических расходов. Сам Кофкин оснований для этого не видел и сказал, что Кайзеру за его работу и так хорошо заплатили и что он сам должен был осознавать все коммерческие риски. Кофкин назвал требования Кайзера наглым. Речь шла о 7000 франках. Сависаар предположил, что речь может идти о провокации.

В 2009 году Сависаар развелся со своей женой Вильей Сависаар, и для проведения процедуры раздела имущества ему в срочном порядке нужны были деньги. Он занял 2,7 млн крон у фирмы сына Айна Сеппика Bravotex, и чтобы вернуть долг, вероятно, и перевел деньги из Швейцарии в Эстонию.

Так, 27 ноября 2009 года со счета связанного с Сависааром фонда на счет панамской фирмы Pipa Business Corporation, принадлежащей бизнесмену из Лихтенштейна Пеэтеру Кайзеру, было переведено 185 000 евро. Оттуда в два этапа 173 5500 евро вернулось Bravotex. Разница, скорее всего, осела в кармане Кайзера в качестве платы за использование его имени. Заем в 173 000 евро Сависаар в своей декларации указывать не стал, однако столь крупные переводы заметила служба по борьбе с отмыванием денег, и 3 февраля 2011 года было начало соответствующее расследование.