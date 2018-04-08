08.04.2018, 17:50

Математику будут преподавать роботы

 (3)
rus.delfi.ee
EST 1
Математику будут преподавать роботы
Foto: MorgueFile

Если сейчас на уроках математики от роботов особого толку нет, пишет в ”Учительской газете” журналист Райво Юурак, то интерес к этому предмету они однозначно повышают.

28 марта докторант Таллиннского университета Яаника Леосте представила возможности использования роботов на уроках математики, а также при изучении других дисциплин. Она отметила, что в мире было проведено уже достаточно экспериментов на эту тему. В ходе одних выяснилось, что роботы улучшают знания по предмету, другие же выявили улучшение языковых навыков, умение сотрудничать или нечто другое. В Перу применение на уроках роботов повысило интерес учеников ко всем предметам. Если раньше тамошние школьники предпочитали увиливать от занятий, то после применения роботов количество прогульщиков свелось к минимуму. ”Роботы определенно повышают интерес учащихся к школе”, — заверила Яаника Леосте.

Воплощенный когнитивизм

Докторант представила также теории, связанные с использованием роботов на уроках. Одной из таких является теория воплощенного когнитивизма (embodied cognitivism), согласно которой во время учебы учащиеся используют не только мозг, но и задействуют все тело. Простейший пример использования тела — это умение считать на пальцах. Вопрос в том, как часто ученики задействуют свою интуицию или продумывают все до мелочей. Когда школьник рисует произвольный прямоугольник, насколько он при этом калькулирует? Обычно вообще нет. Если же он передоверит начертание прямоугольника роботу, то ему придется произвести расчеты, как долго робот должен перемещаться в каждом направлении, на сколько градусов он должен каждый раз поворачиваться, чтобы траектория его движения была прямоугольной. Логика задействуется по полной, к тому же еще и эмоции! Когда робот начнет движение по прямоугольнику, то ученик будет сопереживать этому как на спортивных соревнованиях. Знания, приобретенные на эмоциональном уровне, запоминаются очень надолго.

ТОП

Сейчас Яаника Леосте экспериментирует с применением роботов на предметных занятиях в шести школах — в пяти третьих и пяти шестых классах. Контрольными являются параллельные классы, в которых роботов не используют. Выяснилось, что результаты контрольных работ лучше, когда изучаемая тема подкреплялась применением роботов. В состоянии ли роботы помочь в изучении новых тем, пока неизвестно, однако Леосте уверена в том, что совсем скоро учителя так и так додумаются до того, как заставить робота преподавать новый материал.

”Сейчас роботы пока еще не обучают, скорее, ученики сами учат роботов правильным действиям”, — признается Леосте. Она сравнивает использование роботов на уроках с проведением опытов на занятиях по физике или химии. Как химические и физические опыты не дают стопроцентно правильных ответов, так не способны на это и роботы, поскольку они проходят заданные маршруты за разное время — колеса могут быть изношены, пол неровным или пыльным, заряд аккумулятора ниже необходимого и т.д. Робот функционирует в реальном мире, в то время как математика представляет собой мир идеальный, в котором все подогнано максимально точно.

”Поскольку роботы окружают нас повсюду и их становится все больше, то мы просто должны экспериментировать и исследовать, как при помощи роботов сделать процесс изучения или обучения еще проще и эффективнее”, — подчеркнула Леосте.

Видеозапись выступления Яаники Леосте доступна в интернете здесь.

До 30 апреля все школы могут ходатайствовать об участии в общегосударственном исследовании 2018/2019 учебного года, темой которого является преподавание математики с помощью роботов в третьих и шестых классах. О своем участии сообщили уже 40 общеобразовательных учреждений. Подробная информация находится здесь.

20 апреля на канале Youtube состоится прямая двухчасовая трансляция тренинга Яаники Леосте на тему использования платформ для роботов, принимающих участие в исследовании. Для участия в обучении иметь роботов не обязательно. Просьба сообщить о своем участии по адресу leoste@tlu.ee.

До 25 апреля школы могут ходатайствовать о покупке учебных роботов у HITSA. Подробная информация здесь.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


КАРТА: Водителей не останавливает ничто — в прошлом году на переездах сбили 55 шлагбаумов

08.04.2018
На железнодорожных переездах, где водители должны быть особенно бдительными, в прошлом году сбили 55 шлагбаумов. Больше всего пришлось ремонтировать шлагбаумы в Таллинне на переезде Тонди. Но это не все: Eesti Raudtee приходится ремонтировать и те шлагбаумы, которые ломают намеренно.
Подробнее

Кто может стать следующим министром здоровья и труда? Три возможных кандидата

08.04.2018
После вчерашнего сообщения председателя Социал-демократической партии (СДП) Евгения Осиновского об отказе от должности министра здоровья и труда в воздухе повис вопрос, кто мог бы стать следующим министром. Delfi предлагает трех возможных кандидатов, которые могли бы подойти на этот пост.
Подробнее

ФОТО И ВИДЕО: Вы только посмотрите, что он вытворяет! Тартуский кот-трюкач стал знаменитостью

08.04.2018
Когда Марек Чернявский три года назад привез себе кота, он не мог и подумать, что родившийся в День друга красавец станет таким цирковым котом. На сегодняшний день у Мюстика есть личный канал на Youtube, страница в Instagram и подписчики со всего мира, пишет Lemmikloom.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Нарвитянка, мама 12-летнего аутиста: моему ребенку сильно помогают компьютерные игры

08.04.2018
В субботу в нарвской школе Паю прошел инфодень ”Поговорим об аутизме”, приуроченный ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. В мероприятии приняли участие специалисты, прежде всего, педагоги, поделившиеся методиками обучения и социализации ребят-аутистов. О своем видении вопроса и личном опыте воспитания сына-аутиста, которому сейчас 12 лет, рассказала нарвитянка Татьяна, давшая некоторые советы другим родителям.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100111
169,- €
-20% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
151,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/13
139,- €
111,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100021
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €

ФОТО и ВИДЕО: Саперы проверили подозрительный чемодан у заправки Olerex в Ыйсмяэ

08.04.2018
Сегодня вечером после 17 часов в Центр тревоги сообщили, что в Ыйсмяэ у заправки Olerex находится подозрительный чемодан черного цвета. Полиция перенаправила движение, на место также прибыла саперная группа, которая приступила к исследованию чемодана.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ГАЛЕРЕЯ: В Эстонию наконец-то пришла весна. Убедитесь сами!

08.04.2018
Более теплая погода последних дней вернула природу к жизни. Хотя часть Эстонии по-прежнему под снегом, уже видны цветущие весенние цветы и попадаются ящерицы, бабочки и даже змеи. Смотрите радующие глаз и душу фотографии пробуждающейся эстонской весны.
Подробнее

Трамп на фоне сообщений о химатаке в Сирии: Россия "заплатит большую цену" за поддержку Асада

08.04.2018
Россия "заплатит большую цену" за поддержку президента Сирии Башара Асада, объявил президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о химатаке в Сирии. В МИДе за пару часов до этого обвинения США называли "информационным вбросом" и "лживыми домыслами". Отметим, что санкции США в отношении России были усилены буквально на днях: Минфин покарал некоторых олигархов, которых посчитали близкими к власти и получающими выгоду от действий Кремля и правительства.
Подробнее