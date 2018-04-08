Математику будут преподавать роботы

Докторант представила также теории, связанные с использованием роботов на уроках. Одной из таких является теория воплощенного когнитивизма (embodied cognitivism), согласно которой во время учебы учащиеся используют не только мозг, но и задействуют все тело. Простейший пример использования тела — это умение считать на пальцах. Вопрос в том, как часто ученики задействуют свою интуицию или продумывают все до мелочей. Когда школьник рисует произвольный прямоугольник, насколько он при этом калькулирует? Обычно вообще нет. Если же он передоверит начертание прямоугольника роботу, то ему придется произвести расчеты, как долго робот должен перемещаться в каждом направлении, на сколько градусов он должен каждый раз поворачиваться, чтобы траектория его движения была прямоугольной. Логика задействуется по полной, к тому же еще и эмоции! Когда робот начнет движение по прямоугольнику, то ученик будет сопереживать этому как на спортивных соревнованиях. Знания, приобретенные на эмоциональном уровне, запоминаются очень надолго.

Сейчас Яаника Леосте экспериментирует с применением роботов на предметных занятиях в шести школах — в пяти третьих и пяти шестых классах. Контрольными являются параллельные классы, в которых роботов не используют. Выяснилось, что результаты контрольных работ лучше, когда изучаемая тема подкреплялась применением роботов. В состоянии ли роботы помочь в изучении новых тем, пока неизвестно, однако Леосте уверена в том, что совсем скоро учителя так и так додумаются до того, как заставить робота преподавать новый материал.

”Сейчас роботы пока еще не обучают, скорее, ученики сами учат роботов правильным действиям”, — признается Леосте. Она сравнивает использование роботов на уроках с проведением опытов на занятиях по физике или химии. Как химические и физические опыты не дают стопроцентно правильных ответов, так не способны на это и роботы, поскольку они проходят заданные маршруты за разное время — колеса могут быть изношены, пол неровным или пыльным, заряд аккумулятора ниже необходимого и т.д. Робот функционирует в реальном мире, в то время как математика представляет собой мир идеальный, в котором все подогнано максимально точно.

”Поскольку роботы окружают нас повсюду и их становится все больше, то мы просто должны экспериментировать и исследовать, как при помощи роботов сделать процесс изучения или обучения еще проще и эффективнее”, — подчеркнула Леосте.

Видеозапись выступления Яаники Леосте доступна в интернете здесь.

До 30 апреля все школы могут ходатайствовать об участии в общегосударственном исследовании 2018/2019 учебного года, темой которого является преподавание математики с помощью роботов в третьих и шестых классах. О своем участии сообщили уже 40 общеобразовательных учреждений. Подробная информация находится здесь.

20 апреля на канале Youtube состоится прямая двухчасовая трансляция тренинга Яаники Леосте на тему использования платформ для роботов, принимающих участие в исследовании. Для участия в обучении иметь роботов не обязательно. Просьба сообщить о своем участии по адресу leoste@tlu.ee.

До 25 апреля школы могут ходатайствовать о покупке учебных роботов у HITSA. Подробная информация здесь.