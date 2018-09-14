Мать возмущена: у моего ребенка изо рта торчала железка, а в Таллиннской зубной поликлинике нас не приняли!

Delfi обратился за комментарием в Таллиннскую стоматологическую поликлинику. Руководитель обслуживания клиентов SA Tallinna Hambapolikliinik Маргит Юргенсон сообщила, что они ознакомились с обстоятельствами обращения. ”Проанализировав ситуацию, мы понимаем недовольство клиентки, потому что ей дали неверную информацию, будто SA Tallinna Hambapolikliinik — дежурная клиника, где можно получить помощь в случае любой проблемы с зубами. К сожалению, это не так”, — пояснила она.
SA Tallinna Hambapolikliinik оказывает услугу дежурного врача (стоматолог, стоматолог-хирург) по рабочим дням по предварительной регистрации и по выходным в порядке живой очереди. Информацию о приеме для получения первой помощи в поликлинике можно найти на домашней странице SA Tallinna Hambapolikliinik www.hambapol.ee, под заголовком ”Услуги”.
По словам Юргенсон, клиентка вместе с ребенком обратилась в Таллиннскую стоматологическую поликлинику 7 сентября вечером после 19 часов с проблемой, что у ее ребенка торчит изо рта проволока и это причиняет ребенку неудобства. У ребенка были установлены брекеты, и на ортодонтическое лечение он ходит в другую стоматологическую поликлинику.
”Для лучшего понимания проблемы наш обслуживающий клиентов работник задал родительнице уточняющие вопросы. Выяснилось, что у ребенка от одного зуба отошел брекет, который вызывал чувство неудобства, но не причинял боли. Работник попытался объяснить матери, что, к сожалению, никто не может помочь, поскольку ни одного ортодонта в этот вечер (по графику) на работе не было. Он заверил мать, что отошедший брекет не опасен для ребенка и нет необходимости в срочном вмешательстве. Клиентке посоветовали временно использовать ортодонтический воск, который также был у них дома. Хотя работник пытался во всех отношениях успокоить и проконсультировать клиентку, клиентка не удовлетворилась этим, а наоборот, распалилась. На вопрос пациентки, куда еще она могла бы обратиться вечером, работник ответил, что у него нет такой информации и он не может посоветовать другую поликлинику", — описала развитие событий руководитель обслуживания клиентов.
”Мы разъяснили клиентке возникшую ситуацию, и она осознала, что получила ошибочную информацию о нашей поликлинике, и поняла, почему мы не могли предложить помощь. Мы сожалеем о возникшем недоразумении и еще раз приносим извинения клиентке, за то, что визит в нашу поликлинику не соответствовал ее ожиданиям”, — завершила Юргенсон.