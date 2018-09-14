Мать возмущена: у моего ребенка изо рта торчала железка, а в Таллиннской зубной поликлинике нас не приняли!

"С моим ребенком случилась неприятная ситуация. Ему поставили брекеты и сделали дополнительную дугу на десна. Сегодня он пришел днем с тренировки, и эта дуга (железка) торчала у него изо рта, то есть сломалась. Я попыталась обрезать ее, но не смогла, и мы поехали в нашу клинику, но именно сегодня она работала до 16:00, а мы приехали где-то в 19”, — рассказывает женщина.

”Увидев объявление, что клиника работает до 16:00, мы поехали в дежурную зубную клинику на Тоомпуйестеэ. Сначала мы обратились в Kaarli Hambapolikliinik, где очень милая администратор объяснила, что они частная клиника и уже все ушли, посоветовала пройти в следующую дверь, то есть Таллиннскую зубную поликлинику. Мы так и сделали. Там нас выгнали и сказали, что никакую помощь оказывать нам не будут”, — возмущена Екатерина.

”Я спросила, как же мой ребенок будет спать, с торчащей железкой во рту. На что мне сказали, что они не знают. Я спросила, куда же мне тогда обратиться, если не сюда. Они ответили, что они не информация и до свидания. Как так? Мы поняли, что нас послали, и быстро помчали в Läänemere Hambakliinik, где нас приняли, без очереди, удивились, как ребенка отправили с торчащей железкой во рту. Спасибо им огромное!", — благодарна за помощь читательница.

"Мы не дежурная клиника"