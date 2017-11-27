Мать судового охранника: я верила, что их оправдают, МИД проделал очень хорошую работу

Мать судового охранника Лаури Адера Марет Вейкат верила, что осужденных в Индии судовых охранников оправдают. По ее оценке, Министерство иностранных дел проделало хорошую работу для освобождения мужчин.
"Я испытываю большое удовлетворение, что все удалось. Я верила в это. В то же время должна признать, что по прибытии в Эстонию мужчины должны будут оправиться от своих ран. Они должны найти в жизни работу и цель, и это непросто. Их эмоции двигались с небес в ад и обратно, как мать я знаю это.." — рассказала Вейкат Delfi об охвативших ее эмоциях после радостной вести из Индии.
По словам Вейкат, мужчины с большой вероятностью выйдут из тюрьмы уже на этой неделе. Для этого МИД, по ее оценке, проделал очень мощную работу. "Мне позвонила вице-канцлер Аннели Кольк, на место летит также консул Матс Куускемаа. Я знаю, что министерство делает для возвращения мужчин в Эстонию мощную работу. Еще сегодня утром я не верила, что мальчики в этом году вернутся в Эстонию, но после разговора с Кольк я верю в это".
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По словам Вейкат, очень важно то, что решение было оправдательным. Что это было не смягчение наказания. "Правда, 10 июля 2014 года их тоже оправдали в суде, и тогда местная полиция обжаловала решение в верховном суде, но я надеюсь на работу нашего Министерства иностранных дел и верю, что этих хлопот больше не будет". У индийской прокуратуры все-таки есть возможность обжаловать решение в течение 90 дней.
"Эта команда, которая сейчас действовала на благо мальчиков, очень хорошая. Моя личная благодарность и министру и всей команде, с которыми мы вместе смеялись и плакали", — добавила Вейкат.
По словам Вейкат, канцлер Кольк ездила в Индию два раза и ее последний визит дал мужчинам много сил. Близкие ездили проведать мужчин два раза — в апреле 2016-го ездили шесть человек, то есть близкие четверых мужчин, и теперь этим летом несколько раз бывала в тюрьме Вейкат вместе с матерью другого судового охранника Леэло Тыниссаар и журналистом Кристером Киви. "За эти шесть визитов я беседовала во своим сыном, наверное, больше, чем в течение всей жизни", — сказала Вейкат.
Летом Вейкат упоминала, что сын был в хорошей форме и хорошо выглядел. По всей вероятности, форма по-прежнему хорошая. "В их распорядок дня входит спорт, он помогает содержать в порядке как тело, так и душу. Убеждена, что они выглядят так же хорошо, как летом".