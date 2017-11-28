Мать судового охранника: если перед решением суда спала спокойно, то сегодня я не сомкнула глаз

Марет Вейкат, мать задержанного четыре года назад и вчера оправданного индийским судом судового охранника, говорит, что в течение последних суток эмоции были настолько интенсивными, что ночью она вообще не смогла уснуть.

"Мои чувства не стали так сказать более практичными. Разница между вчера и сегодня — всю ночь на понедельник я спала спокойно, так как знала, что уже ничего не могу изменить, и решение не вынесут ночью. А вот сегодня эмоции у меня забрали сон,я вообще не спала", — описала Вейкат свои чувства Delfi.

Вейкат добавила, что еще успеет поспать в следующие ночи, и все встанет на свое место: ”Зная Индию, все нужно воспринимать спокойно”.

Сегодня в Индию вылетает вице-канцлер Аннели Колк, и будет заниматься делами вместе с британским консульством. Вейкат верит, что у них получится убедить индийскую прокуратуру не оспаривать решение суда.

С сыном Вейкат пока не удалось пообщаться, так как на время ее разговора с Delfi мужчины только 10 минут назад выехали в место размещения. Консул должен помочь им получить личные вещи, которые у них забрали в тюрьме. Скорее всего, им также выдадут деньги, на которые они смогут купить телефон и связаться с родными.

Вейкат верит, что Эстония поможет судовым охранникам: ”Во вчерашних интервью министр иностранных дел обещал поддержать”.

Вчера адвокаты эстонских судовых охранников сказали, что те могут выйти из индийской тюрьмы уже сегодня в 6 утра по местному времени, и, по данным Delfi, к данному моменту мужчины выпущены на свободу.

Пресс-секретарь МИДа подтвердила, что сейчас консул вместе с эстонскими судовыми охранниками находится за пределами тюрьмы, и они направляются в гостиницу.

27 ноября Индийский суд города Ченнай оправдал годами находившихся в тюрьме в Индии судовых охранников и удовлетворил их апелляционную жалобу.