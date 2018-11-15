15.11.2018, 12:50

Мать школьника: бесплатно ли основное образование в школах с русским языком обучения?

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комментарий департамента и директора школы
Вера Степанова
Вера Степанова
Редактор. 
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Мать школьника: бесплатно ли основное образование в школах с русским языком обучения?
Foto: Rene Suurkaev

В редакцию Delfi обратилась Мария (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим ред.), чей ребенок учится в Таллиннской еврейской школе. По словам женщины, в школе начали вводить платные уроки эстонского и английского, объясняя это тем, что город стал выделять меньше средств. Директор школы говорит, что родительница все не так поняла.

”Мой ребенок учится в школе с русским языком обучения. В стенах школы вот уже месяц недопонимание между родителями учеников и администрацией школы. Ситуация накалилась настолько, что в школе было проведено внеочередное общее родительское собрание”, — начинает свой рассказ Мария.

Теперь конкретно о ситуации: ”Школа вводит платные языковые уроки для всех классов школы. В одних параллелях классов — английский язык, в других — эстонский язык. В расписании с этого учебного года по одному платному уроку в неделю. Оплата со стороны родителей каждого ученика — 15 евро в месяц. На собрании прозвучало следующее объяснение о причинах появления платных занятий: городом дотируется недостаточное количество языковых уроков, произошло некоторое сокращение в бюджете школы. Таким образом, с количеством уроков по государственной программе дети не будут знать языки на должном уровне, у учеников со слабыми знаниями языков падает конкурентоспособность”.

”Платные уроки в муниципальной школе не могут называться уроками, и поэтому на бумаге они отмечены как "кружок". Но эти кружковые занятия разбросаны по расписанию в течение всего учебного дня между другими уроками. Знаю не понаслышке, что подобные уроки-кружки уже существуют в нескольких школах с русским языком обучения, в тех школах, которые дорожат своим именем и мнением родителей о качестве образования своих детей”, — утверждает читательница.

”Платить — единственный выход?”

В происходящем Мария винит не школу, а город: ”Городская власть рапортует о бесплатных обедах в школах, о миллионных ремонтах в помещениях, о техническом оснащении школ, а количество уроков, определенных на изучение языков, явно недостаточно, школа вынуждена требовать помощи от родителей. То есть с основной своей задачей школа не справляется в сложившихся условиях”.

”Не так давно в домах молодежи, в центрах досуга стали исчезать языковые кружки для детей, и не по прихоти работников этих центров. Город больше не дотирует работу этих кружков, т.к. считает достаточным вложение в школьную программу. Если родители хотят, чтобы ребенок изучал языки школьной программы дополнительно, то в городе открыто достаточное количество языковых школ. Для многих семей оплата в этих заведениях слишком высока. А потребность в этих занятиях есть, школьная программа, теперь уже и по мнению школ, и по мнению родителей, не дает необходимого уровня знаний. Насколько необходимы эстонский и английский подрастающему поколению, ни для кого не секрет”, — уверена женщина.

”Неужели платить в муниципальной школе — это единственный выход для усвоения знаний? Вот и возникает вопрос, бесплатно ли основное образование в школах с русским языком обучения? А может, случится чудо, и кто-то из представителей власти разъяснит, что же происходит в наших школах?” — спрашивает родительница.

Главный специалист по коммуникации Таллиннского департамента образования Лейни Юрисаар в ответ на запрос Delfi сообщила, что за выполнение школьной программы нельзя требовать софинансирования от учеников или родителей. Также не входящие в школьную программу кружки не могут быть обязательными, и они не могут быть в расписании между уроками.

”Относительно конкретного случая, Таллиннский департамент образования проследит за деятельностью школы, сейчас мы ждем более детальных ответов от директора. При необходимости Департамент образования проведет в школе дополнительную проверку”, — подчеркнула Юрисаар.

Не уроки, а кружки — посещение не обязательно

Delfi тоже обратился за комментарием к директору Таллиннской еврейской школы Игорю Лирисману, который заявил, что информация, изложенная в письме читательницы, вырвана из контекста и во многом не соответствует действительности — например, в том, что город сократил финансирование.

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По его словам, наоборот, говорилось, что город помогал школе решать проблемы, определенные ее спецификой, и финансирование учебного заведения в настоящее время проводится в полном объеме в соответствии с законодательными актами. Говорилось, что вопрос улучшения качества преподавания языков поднимался попечительским советом и ранее, над этим школа работает, и хорошие результаты школьных экзаменов по эстонскому и английскому языкам в основной ступени и гимназии показывают, что школа принимает правильные решения.

”Целью организации платных языковых кружков является развитие навыков устной речи, что в свою очередь помогает лучшему освоению школьной программы, об этом говорилось на общешкольном собрании в сентябре. Так как возникли вопросы у родителей, было созвано родительское собрание, целью которого было разъяснить, зачем, для чего и что будут делать на кружках, и для тех, кто не понял или у кого возникли вопросы”, — рассказал директор.

Лирисман пояснил, что языковые кружки не являются обязательными для учащихся, их посещают только те учащиеся, родители которых заключили договор о посещении платных языковых кружков. При этом школа неоднократно разъясняла родителям цели открытия кружков и их задачи, как письменно, так и на родительских собраниях.

По его словам, занятия кружков проводятся либо первыми, либо последними уроками, составлено расписание работы языковых кружков с учетом школьного расписания. Количество часов эстонского и английского языков в учебной программе Таллиннской еврейской школы без учета кружков полностью соответствует государственной программе.

Говоря о причинах открытия кружков, директор сказал, что причиной можно назвать желание учеников, родителей, коллектива школы и попечительского совета максимально улучшить знания учеников школы английского и эстонского языков. Открытие кружков не было неожиданностью, такая необходимость неоднократно обсуждалась на классных родительских собраниях и заседаниях попечительского совета.

”Хочу обратить внимание на то, что наша школа имеет конкретную специфику, и в этой связи в школе изучаются предметы еврейского цикла, в том числе еще один язык — иврит. Для нас крайне важно, чтобы знания всех языков были у наших учеников на высоком уровне, несмотря на дополнительную нагрузку”, — завершил Лирисман.

Уважаемые читатели, а в школе, где учатся ваши дети, есть платные уроки или кружки? Хватает ли школьной программы или без посещения дополнительных занятий не обойтись? Напишите нам об этом на адрес rus@delfi.ee.

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