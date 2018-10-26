26.10.2018, 11:24

Мать пропавшего три года назад Марккуса обращалась ко многим известным экстрасенсам, но тщетно

 (28)
+ ответ Мэрилин Керро
rus.delfi.ee
EST 8
Мать пропавшего три года назад Марккуса обращалась ко многим известным экстрасенсам, но тщетно
Selgeltnägijate tuleproovi auhindTV3

Мать пропавшего в Выру в 2015 году Марккуса Асберга прошла множество ясновидящих, но разочаровалась во всех.

Вчера группа "Markkus Ansberg kadunud" ("Марккус Ансберг пропал") в Facebook, которая помогает обмениваться информацией для поисков мальчика, опубликовала обращение его матери о ясновидящих.

По словам матери Марккуса Марики Осимовой, многие советовали связаться с "так называемыми" ясновидящими. "Я уверяю вас, что мы связывались и просили помощи почти у всех ясновидящих из Эстонии и России", — перечислила Осимова имена: Александр Шепс, Виктория Райдос, Мэрилин Керро, Илона Калдре, участники и победители эстонской "Битвы экстрасенсов" и "еще, пожалуй, примерно 30 так называемых гадалок, ворожей и т. д."

Читайте также:

Осимовой говорили о судьбе Марккуса почти все: убийство, несчастный случай, самоубийство, утопление. "Все эти рассказы были такие поверхностные, что не дают нам ничего, — сказала она. — Когда мы просили уточнить, поскольку речь идет все-таки о профессионалах, то никто внезапно больше ничего не видел".

По ее собственным словам, Осимова когда-то очень верила в ясновидящих, "даже была фанатом", уточнила она, но теперь чувствует по-другому. "Если я сейчас кого-то обижаю, то предлагаю: кто из так называемых ясновидящих или гадалок согласен с нами встретиться", — дала она возможность себя переубедить. Для восстановления веры женщины, по ее словам, достаточно лишь рассказать о том, что касается их жизни или ситуации, о которой знает только сама семья.

"Если кто-то может в какой-то мере принести какую-либо ясность в наше горе, то я публично объявлю свое восхищение", — пообещала Осимова.

На странице своего магазина в Facebook тему прокомментировала ведьма Мэрилин Керро, к которой тоже обращались за помощью:

"В то время, когда пропал молодой человек, я как раз жила в Москве. Большая разница, дают ли свой комментарий по делу или занимаются поисками на месте персонально. Я быстро вошла в курс дела через сестру и поделилась своей оценкой и своим видением с родителями Марккуса также через сестру. Я с вами лично не встречалась, дорогие родители. Горе понятно и велико, но повторяю еще раз. Проблемами следовало заниматься еще в более раннем возрасте. С расстояния в несколько тысяч километров я высказала свое мнение по делу, что чувствую. Я это оставила в 2015 году. Больше я не буду это комментировать. Люди не пропадают, люди идут. Кто понимает это, понимает жизнь".

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Марина Кальюранд не считает Яну Тоом в полной мере патриотом Эстонии. Тоом "очень зла"

26.10.2018
Собирающаяся баллотироваться на предстоящих выборах по спискам соцдемов бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд в передаче "Интервью недели" на канале ETV+, текст которого публикует rus.err.ee, сказала, отвечая на вопрос ведущего, что не считает Яну Тоом полным патриотом Эстонии, так как бороться за статус русского языка в Эстонии как второго официального — непатриотично.
Подробнее


ФОТО: "Арно Тали" из "Весны" Оскара Лутса получил условный срок за вождение в пьяном виде

26.10.2018
В июле актер Арно Лийвер (63), который в свое время сыграл Арно Тали в экранизации ”Весны” Оскара Лутса, был пойман на рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сегодня он предстал перед судом, который в ходе согласительного производства наказал его шестью месяцами заключения условно с испытательным сроком в 15 месяцев.
Подробнее



-40% Esprit Naiste käekell ES106682001
117,90 €
70,74 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
153,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Police HELLCAT PL.14691JSB/03
209,- €
146,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Cameleon
290,- €
269,70 €

МНЕНИЕ: Что общего у Таллиннского горсобрания и сортира?

26.10.2018
Вот покосившаяся будка с дырой внутри над выгребной ямой. А вот — респектабельный зал заседаний столичных депутатов. Неожиданно выяснилось, что эти два заведения роднит нечто весьма существенное, пишет журналист Андрей Бабин.

NB! Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
Подробнее

Девочке с ДЦП нужно лечение и реабилитация, а денег на это нет

26.10.2018
У шестилетней Люции — детский церебральный паралич (ДЦП). Выделенных на реабилитацию со стороны государства денег — 1395 евро в год — хватает только на четыре месяца. Если с девочкой заниматься, есть результаты. Но когда выделенные деньги на физиотерапию и прочее заканчиваются, начинается регресс. Ее мама Светлана Волк отмечает, что если ребенком сейчас постоянно не заниматься, шансы, что она когда-нибудь будет сама ходить, уменьшаются, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

Эксперт: в результате реформы подоходного налога люди сами стали требовать зарплаты в конверте

26.10.2018
Преподаватель высшей школы предпринимательство Mainor Яанус Паурман говорит, что последняя реформа подоходного налога привела к тому, что люди сами стали просить выплачивать им зарплаты в конвертах.
Подробнее

ЭКСПЕРТ │ Ценность квартир на первом и последнем этажах возросла

26.10.2018
„Первый и последний этажи не предлагать“ — эту фразу мы часто замечали в объявлениях о продаже квартиры. Однако более молодое поколение стало разрушать сформировавшиеся с годами предрассудки, и это особенно повысило стоимость квартир на верхних этажах.
Подробнее

Бизнесмен призывает жителей Эстонии "очнуться": перестаньте пить кофе за три евро!

25.10.2018
Глава рыбного производства PRFoods Индрек Касела, которой обеспечивает работой 400 человек в Эстонии и за ее пределами, взывает к здравому смыслу эстонцев с их нереалистичными ожиданиями по зарплатам и говорит, что проблема не в зарплатах, а в излишней дороговизне.
Подробнее