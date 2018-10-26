Мать пропавшего три года назад Марккуса обращалась ко многим известным экстрасенсам, но тщетно

По ее собственным словам, Осимова когда-то очень верила в ясновидящих, "даже была фанатом", уточнила она, но теперь чувствует по-другому. "Если я сейчас кого-то обижаю, то предлагаю: кто из так называемых ясновидящих или гадалок согласен с нами встретиться", — дала она возможность себя переубедить. Для восстановления веры женщины, по ее словам, достаточно лишь рассказать о том, что касается их жизни или ситуации, о которой знает только сама семья.

"Если кто-то может в какой-то мере принести какую-либо ясность в наше горе, то я публично объявлю свое восхищение", — пообещала Осимова.

На странице своего магазина в Facebook тему прокомментировала ведьма Мэрилин Керро, к которой тоже обращались за помощью:

"В то время, когда пропал молодой человек, я как раз жила в Москве. Большая разница, дают ли свой комментарий по делу или занимаются поисками на месте персонально. Я быстро вошла в курс дела через сестру и поделилась своей оценкой и своим видением с родителями Марккуса также через сестру. Я с вами лично не встречалась, дорогие родители. Горе понятно и велико, но повторяю еще раз. Проблемами следовало заниматься еще в более раннем возрасте. С расстояния в несколько тысяч километров я высказала свое мнение по делу, что чувствую. Я это оставила в 2015 году. Больше я не буду это комментировать. Люди не пропадают, люди идут. Кто понимает это, понимает жизнь".