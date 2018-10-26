Мать пропавшего три года назад Марккуса обращалась ко многим известным экстрасенсам, но тщетно(44)
Мать пропавшего в Выру в 2015 году Марккуса Асберга прошла множество ясновидящих, но разочаровалась во всех.
Мать пропавшего в Выру в 2015 году Марккуса Асберга прошла множество ясновидящих, но разочаровалась во всех.
Вчера группа "Markkus Ansberg kadunud" ("Марккус Ансберг пропал") в Facebook, которая помогает обмениваться информацией для поисков мальчика, опубликовала обращение его матери о ясновидящих.
По словам матери Марккуса Марики Осимовой, многие советовали связаться с "так называемыми" ясновидящими. "Я уверяю вас, что мы связывались и просили помощи почти у всех ясновидящих из Эстонии и России", — перечислила Осимова имена: Александр Шепс, Виктория Райдос, Мэрилин Керро, Илона Калдре, участники и победители эстонской "Битвы экстрасенсов" и "еще, пожалуй, примерно 30 так называемых гадалок, ворожей и т. д."
Осимовой говорили о судьбе Марккуса почти все: убийство, несчастный случай, самоубийство, утопление. "Все эти рассказы были такие поверхностные, что не дают нам ничего, — сказала она. — Когда мы просили уточнить, поскольку речь идет все-таки о профессионалах, то никто внезапно больше ничего не видел".
По ее собственным словам, Осимова когда-то очень верила в ясновидящих, "даже была фанатом", уточнила она, но теперь чувствует по-другому. "Если я сейчас кого-то обижаю, то предлагаю: кто из так называемых ясновидящих или гадалок согласен с нами встретиться", — дала она возможность себя переубедить. Для восстановления веры женщины, по ее словам, достаточно лишь рассказать о том, что касается их жизни или ситуации, о которой знает только сама семья.
"Если кто-то может в какой-то мере принести какую-либо ясность в наше горе, то я публично объявлю свое восхищение", — пообещала Осимова.
На странице своего магазина в Facebook тему прокомментировала ведьма Мэрилин Керро, к которой тоже обращались за помощью:
"В то время, когда пропал молодой человек, я как раз жила в Москве. Большая разница, дают ли свой комментарий по делу или занимаются поисками на месте персонально. Я быстро вошла в курс дела через сестру и поделилась своей оценкой и своим видением с родителями Марккуса также через сестру. Я с вами лично не встречалась, дорогие родители. Горе понятно и велико, но повторяю еще раз. Проблемами следовало заниматься еще в более раннем возрасте. С расстояния в несколько тысяч километров я высказала свое мнение по делу, что чувствую. Я это оставила в 2015 году. Больше я не буду это комментировать. Люди не пропадают, люди идут. Кто понимает это, понимает жизнь".
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