Мать пострадавшего ребенка: как долго мы еще будем говорить о насилии в детсадах?

Воспитательницы вызвали скорую помощь, съездили с ним в травмпункт, а потом позвали меня за ним. Отвела пацана с отеком под глазом домой. Двое суток подряд приходилось через каждые два часа закапывать в глаз лекарство, чтобы отечность спала и чтобы офтальмолог смог посмотреть, видит ли ребёнок. Прожили эти два дня в неведении и большом напряжении, но, к счастью, ответ врача оказался положительным — мальчишке удалось сохранить свое зрение. Никакого расследования инцидента в детсаду проведено не было, к произошедшему отнеслись как к несчастному случаю, а жизнь пошла дальше, потому как и времена тогда были другие.

Недавно в СМИ прошла новость о том, как в одном детском саду малыш нанес другому ножом для резки бумаги глубокую рану на руке. В травмпункте на нее пришлось накладывать несколько швов. Я склонна верить, что это был скорее несчастный случай, нежели заранее спланированное нападение. Вряд ли трехлетний агрессор и сам осознал всю серьезность своего поступка. Думая же о том, что детей с психическими отклонениями и отклонениями в поведении становится все больше, а конкретно этот ребенок и раньше нападал на мальчика из своей группы, возникает мысль о том, что на этот инцидент надо было бы обратить более пристальное внимание. Не зная причин поведения ребенка и прошлого его семьи, очевидно, что как агрессивно ведущему себя мальчику, так и его родителям требуется помощь.