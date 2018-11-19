19.11.2018, 18:00

Мать пострадавшего ребенка: как долго мы еще будем говорить о насилии в детсадах?


rus.delfi.ee
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Мать пострадавшего ребенка: как долго мы еще будем говорить о насилии в детсадах?
Foto: Andres Putting

Годы назад, когда мои дети ходили ещё в детский сад, мальчик из группы моего сына ударил его в песочнице металлической лопаткой по лицу. Удар пришелся в глаз. Мама некогда пострадавшего ребенка и журналист ”Учительской газеты” Тийна Ваппер спрашивает, когда же государство займется подготовкой достаточного количества опорных специалистов для решения проблем детей с нестабильной психикой?

Воспитательницы вызвали скорую помощь, съездили с ним в травмпункт, а потом позвали меня за ним. Отвела пацана с отеком под глазом домой. Двое суток подряд приходилось через каждые два часа закапывать в глаз лекарство, чтобы отечность спала и чтобы офтальмолог смог посмотреть, видит ли ребёнок. Прожили эти два дня в неведении и большом напряжении, но, к счастью, ответ врача оказался положительным — мальчишке удалось сохранить свое зрение. Никакого расследования инцидента в детсаду проведено не было, к произошедшему отнеслись как к несчастному случаю, а жизнь пошла дальше, потому как и времена тогда были другие.

Недавно в СМИ прошла новость о том, как в одном детском саду малыш нанес другому ножом для резки бумаги глубокую рану на руке. В травмпункте на нее пришлось накладывать несколько швов. Я склонна верить, что это был скорее несчастный случай, нежели заранее спланированное нападение. Вряд ли трехлетний агрессор и сам осознал всю серьезность своего поступка. Думая же о том, что детей с психическими отклонениями и отклонениями в поведении становится все больше, а конкретно этот ребенок и раньше нападал на мальчика из своей группы, возникает мысль о том, что на этот инцидент надо было бы обратить более пристальное внимание. Не зная причин поведения ребенка и прошлого его семьи, очевидно, что как агрессивно ведущему себя мальчику, так и его родителям требуется помощь.

Случившееся в очередной раз привлекло внимание общественности к теме нехватки опорных специалистов. Об этом уже говорилось до тошноты часто. В своем недавнем обращении Союз защиты детей озвучил печальный факт — по сравнению с 2010 годом, количество детей с отклонениями в психике и поведении выросло в 3,4 раза, однако они остаются без своевременно оказанной помощи. Об этой же проблеме годами говорили различные объединения, союзы и организации.

Очевидно, что в ситуации, когда не хватает не то что десятков, а сотен опорных специалистов, уйдут годы, прежде чем университеты успеют подготовить их в достаточном количестве. По этой причине надо искать другие пути решения проблемы. Уже много говорилось о том, что наиболее проблемным детям в детских садах могли бы помогать опорные лица. Поиску специалистов, которые были бы согласны выполнять эту тяжелую работу, сейчас препятствует форма сотрудничества на основании договора о поручении, который не предоставляет им необходимых социальных гарантий. Это-то почему нельзя изменить? Подспорьем для педагогов могли бы стать в том числе и помощники учителей, чьи рабочие обязанности до сих пор четко не прописаны и которых почему-то не готовят в вузах. За чем дело встало? Когда мы достигнем того, чтобы социальная, медицинская и образовательная сферы шагали вровень друг с другом, и чтобы раннее вмешательство происходило не в детском саду, а сразу после рождения ребёнка?

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