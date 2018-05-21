Мать попавшей в Словакии в аварию школьницы: дочь видела, как людей вырезали из автомобиля

Попавшие вчера в Словакии в тяжелую аварию тартуские школьники сегодня утром прибыли в Будапешт.

”Они видели весь процесс. Как скорую, так и то, как людей вырезали из машины”, — рассказала Delfi мать одной из девочек, участвующих в экскурсии. ”Дочь сказала, что они видели, как в столкнувшемся с автобусом автомобиле возле водителя лежала пожилая женщина без сознания”.

Скорее всего, пожилая пара при совершении обгона просто не заметила автобус. Водитель автобуса затормозил и стал сигналить, но столкновения избежать не удалось. Как сообщалось ранее, в автомобиле находился и третий человек. Вопреки первоначальной информации, автобус в кювет не съезжал. Дети ждали замещающего автобуса около трех часов. Прежде чем экскурсия продолжилась, прошло в общей сложности шесть-семь часов.

Находившиеся в автобусе дети и их сопровождающие не пострадали.