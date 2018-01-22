22.01.2018, 20:06

"Массовый психоз" перерегистрации фирменных авто привел к небывалым очередям

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Анн-Мари Нерги
Анн-Мари Нерги
EST
"Массовый психоз" перерегистрации фирменных авто привел к небывалым очередям
Škoda Auto müügidirektori Erlend Merila sõnul on maksumuudatus tekitanud üksjagu segadust ja paljud küsivad autoesinduselt nõu, mida ja kuidas peab tegema.Ilmar Saabas

По словам продавцов, теперь автомобили на фирму покупаются исходя из мощности. Мания перерегистрации налоговикам не понятна, пишет Eesti Päevaleht.

Решение правительства, касающееся использования принадлежащих фирмам авто в личных целях, уже в конце прошлого года привело к массовой перерегистрации транспортных средств. В декабре на физические лица было перерегистрировано более 4000 принадлежавших фирмам автомобилей, что примерно в четыре раза больше обычного числа перерегистраций.

Хотя данных за январь еще нет, перерегистрация по-прежнему идет настолько активно, что крупные поставщики по услуге лизинга страдают от возросшей нагрузки. Так, например банк Luminor предупреждает клиентов, что переоформление лизинга может из-за большого количества желающих занять до трех месяцев. Swedbank также сообщает, что если ранее рассмотрение ходатайство занимало два-три дня, то в нынешней ситуации очереди растянулись на неделю.

Далее после переоформления лизинга при подтверждении Департамента шоссейных дорог через систему самообслуживания заключается сделка купли-продажи, что занимает уже всего десять минут.

”Принимая во внимание серьезность ситуации, мы занимается активным поиском дополнительной рабочей силы и надеемся, что уже в ближайшее время очереди сократятся, — сказал пресс-секретарь Luminor Хедвиг Мейдра. — Переоформление сопровождается различного рода действиями, начиная с подачи ходатайства и оценки кредитоспособности, заканчивая заключением нового договора”.

Налогово-таможенный департамент такое положение дел удивляет. Принимая во внимание, что до этого фиксированная предельная граница спецльготы для автомобиля фирмы составляла 256 евро в месяц и теперь, когда она рассчитывается на основании мощности, сумма для автомобилей мощностью до 130 киловатт будет даже меньше (для новой машины 1,96 евро на киловатт и для машины старше пят лет 1,47 евро на киловатт плюс подоходный и социальный налоги 1,3 и 1,0 евро соответственно), департамент воздерживается от комментариев относительно возникшей паники. При этом отмечается, что отчуждение легкового автомобиля частному лицу должно происходить так же, как и любая другая коммерческая сделка: по рыночной стоимости, с уплатой налогов и фирма должна реально получить деньги. Кроме того, после переоформления расходы на автомобиль нельзя отображать в отчетности фирмы.

”Важно иметь ввиду, что в случае, если автомобиль взять в лизинг фирмой, остаточная ценность лизинга может не быть равна рыночной стоимости. Простое переоформление лизингового договора не устраняет налогового риска — продажа автомобиля частному лицу (связанному лицу) должна происходить по рыночной стоимости”, — отметил специалист по связям с общественностью департамента Райнер Лауритс.

”Также нет смысла создавать конструкции, когда сначала автомобиль приобретается для нужд фирмы, которая ходатайствует о возвращении уплаченного подоходного налога, а позже перепродается частному лицу, чтобы избежать уплаты налога на спецльготу. При продаже транспортного средства частному лицу связанные с этим автомобилем расходы больше нельзя отображать в налоговом учете фирмы”, — добавил он.

Можно предположить, что речь идет о маленьких фирмах, которые ранее налог на спецльготу не платили и больше не осмеливаются продолжить ”перекрестное пользование” автомобилем. Второй вариант: ранее фирма декларировала в качестве спецльготы настолько более маленькую сумму, что с изменением расходы существенно увеличились бы.

По словам руководителя Škoda Auto Тоомаса Кууска, с конца прошлого года количество покупателей-частных лиц в их представительстве увеличилось и в определенной степени это обусловлено поправкой к закону. Также при покупке автомобиля на фирму клиенты теперь руководствуются в первую очередь его мощностью. Кууск отмечает, что суть изменений для многих не очень ясна, так как правительство действительно выступала с множеством различных идей, большая часть которых так и не была проверена в жизнь. ”Многие приходят к нам в представительство и спрашивают, что и как они должны делать. Неосведомленности много”, — подтверждает и директор по продажам Škoda Auto Эрленд Мерила.

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