"Массовый психоз" перерегистрации фирменных авто привел к небывалым очередям

По словам продавцов, теперь автомобили на фирму покупаются исходя из мощности. Мания перерегистрации налоговикам не понятна, пишет Eesti Päevaleht.

Решение правительства, касающееся использования принадлежащих фирмам авто в личных целях, уже в конце прошлого года привело к массовой перерегистрации транспортных средств. В декабре на физические лица было перерегистрировано более 4000 принадлежавших фирмам автомобилей, что примерно в четыре раза больше обычного числа перерегистраций.

Хотя данных за январь еще нет, перерегистрация по-прежнему идет настолько активно, что крупные поставщики по услуге лизинга страдают от возросшей нагрузки. Так, например банк Luminor предупреждает клиентов, что переоформление лизинга может из-за большого количества желающих занять до трех месяцев. Swedbank также сообщает, что если ранее рассмотрение ходатайство занимало два-три дня, то в нынешней ситуации очереди растянулись на неделю.

Далее после переоформления лизинга при подтверждении Департамента шоссейных дорог через систему самообслуживания заключается сделка купли-продажи, что занимает уже всего десять минут.

”Принимая во внимание серьезность ситуации, мы занимается активным поиском дополнительной рабочей силы и надеемся, что уже в ближайшее время очереди сократятся, — сказал пресс-секретарь Luminor Хедвиг Мейдра. — Переоформление сопровождается различного рода действиями, начиная с подачи ходатайства и оценки кредитоспособности, заканчивая заключением нового договора”.

Налогово-таможенный департамент такое положение дел удивляет. Принимая во внимание, что до этого фиксированная предельная граница спецльготы для автомобиля фирмы составляла 256 евро в месяц и теперь, когда она рассчитывается на основании мощности, сумма для автомобилей мощностью до 130 киловатт будет даже меньше (для новой машины 1,96 евро на киловатт и для машины старше пят лет 1,47 евро на киловатт плюс подоходный и социальный налоги 1,3 и 1,0 евро соответственно), департамент воздерживается от комментариев относительно возникшей паники. При этом отмечается, что отчуждение легкового автомобиля частному лицу должно происходить так же, как и любая другая коммерческая сделка: по рыночной стоимости, с уплатой налогов и фирма должна реально получить деньги. Кроме того, после переоформления расходы на автомобиль нельзя отображать в отчетности фирмы.

”Важно иметь ввиду, что в случае, если автомобиль взять в лизинг фирмой, остаточная ценность лизинга может не быть равна рыночной стоимости. Простое переоформление лизингового договора не устраняет налогового риска — продажа автомобиля частному лицу (связанному лицу) должна происходить по рыночной стоимости”, — отметил специалист по связям с общественностью департамента Райнер Лауритс.

”Также нет смысла создавать конструкции, когда сначала автомобиль приобретается для нужд фирмы, которая ходатайствует о возвращении уплаченного подоходного налога, а позже перепродается частному лицу, чтобы избежать уплаты налога на спецльготу. При продаже транспортного средства частному лицу связанные с этим автомобилем расходы больше нельзя отображать в налоговом учете фирмы”, — добавил он.

Можно предположить, что речь идет о маленьких фирмах, которые ранее налог на спецльготу не платили и больше не осмеливаются продолжить ”перекрестное пользование” автомобилем. Второй вариант: ранее фирма декларировала в качестве спецльготы настолько более маленькую сумму, что с изменением расходы существенно увеличились бы.

По словам руководителя Škoda Auto Тоомаса Кууска, с конца прошлого года количество покупателей-частных лиц в их представительстве увеличилось и в определенной степени это обусловлено поправкой к закону. Также при покупке автомобиля на фирму клиенты теперь руководствуются в первую очередь его мощностью. Кууск отмечает, что суть изменений для многих не очень ясна, так как правительство действительно выступала с множеством различных идей, большая часть которых так и не была проверена в жизнь. ”Многие приходят к нам в представительство и спрашивают, что и как они должны делать. Неосведомленности много”, — подтверждает и директор по продажам Škoda Auto Эрленд Мерила.