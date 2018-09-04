"Массовые домогательства" — возможная причина увольнения директора библиотеки ТУ

Пожелавший остаться анонимным источник сообщил Delfi, что Халлик часто пристает к женщинам у себя в кабинете или на библиотечных мероприятиях.

"На рождественском празднике в библиотеке он просто массово домогался до девушек", — говорит связанный с библиотекой источник. Университет якобы получил уведомления от иностранцев, что мол ваш сотрудник не умеет себя вести на праздниках.

Источник также отметил, что у Халлика были сложные отношения со своим прямым начальством, проректором по научной работе Тартуского университета Кристьяном Вассилом.

Университет данную информацию комментировать отказался, лишь уточнил, что сообщение о неуместном поведении Халлика поступило 17 августа.