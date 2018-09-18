18.09.2018, 19:01

Масштабы поражают: свет впервые шагает и в Старом городе!


rus.delfi.ee
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Kadriorus kõnnib valgus tuhandete küünalde
Foto: Karli Saul

Крупнейший фестиваль света в Таллинне ”Свет шагает” в этом году получит новый размах и распространится на Старый город, сообщает Раэпресс.

19 и 20 сентября в парке Кадриорг можно насладиться световыми инсталляциями, видеомаппингом, красотой свечей и концертами. 20 и 21 сентября фестиваль впервые охватит и Старый город.

”Фестиваль ”Свет шагает” впервые кроме Кадриорга сфокусируется на других таллиннских парках и зеленых зонах, а также на окружающем их городском пространстве. Надеемся, что посетителям фестиваля придется по душе игра света и световые инсталляции на Ратушной площади и прилегающих к ней улицах, и они посетят также зеленую зону улицы Харью, чтобы послушать концерты”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Видеомаппинг местных и зарубежных художников можно будет наблюдать на фасаде здания Ратуши, новое временное световое решение получит и церковь Нигулисте. На перекрестке улиц Вана тург, Виру и Вене можно будет увидеть множество ласточек, а на улице Харью послушать концерты.

В четверг в 19.30 на зеленой зоне Харью выступят Индрек и Пауль-Кристьян Калда, в 21.00 на сцену выйдет Bonzo.

В пятницу в 20.00 там же можно будет послушать концерт ансамбля Jäääär, а в 21.30 на Ратушной площади состоится финальное представление фестиваля "Vasta ööda!", в котором примут участие более 100 танцоров. Постановщик представления Рауно Зубко.

Дополнительная информация о фестивале: www.valguskonnib.ee.

Tallinn Hockey weekend
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