Масштабно и организованно: столичная клиника брала деньги и с пациентов, и с Больничной кассы

На прошлой неделе передача ”Pealtnägija” ("Очевидец") на ETV обнародовала историю о том, как известная клиника Niine nahakliinik обманывала Больничную кассу, выписывая счета за услуги здравоохранения как кассе, так и пациентам. Неожиданно история получила очень много откликов, пишет Eesti Päevaleht.

Если до выхода передачи в эфир было известно о чуть более десятка случаев, то после от пациентов клиники поступило еще около 70 сообщений. К Больничной кассе обратилось несколько десятков человек. В редакции издания Eesti Päevaleht также нашлось с десяток человек, обнаруживших, что клиника выставила за их платный визит счет и Больничной кассе.

Kui tavapäraselt esitas kliinik haigekassale väikeseid, kuni paarikümne euroseid arveid, siis mõnel juhul küündis väljamõeldud arve ka ligi saja euroni.

По закону, если человек идет к врачу на платный прием, то врач не имеет права выставлять Больничной кассе никаких счетов. Больничная касса также подчеркнула в своем вчерашнем сообщении партнерам, что уже при регистрации пациента последнему должно быть предельно ясно, о чем идет речь: о визите за счет Больничной кассы или о платном визите. Также отчетность клиник и больниц должна предоставлять возможность четкого разделения этих двух видов очередей.

Руководитель клиники Рауль Нийн сразу после разоблачения сказал, что двойных счетов они не выставляли, и посредством длинного сообщении в СМИ и соцсетях объяснил, почему речь не идет об обмане. Тем не менее, говорил он только о бесплатных визитах, то есть об очереди Больничной кассы, а главное обвинение — представленные кассе счета за платные визиты — оставил без комментариев.

”Заданные нам ”Pealtnägija” вопросы представлены недоказанными обвинительными актами, которые создают у зрителя впечатление, что речь идет о мошенниках. Это не соответствует действительности. Наша деятельность основывается на длительном опыте враче, доверии, прозрачности, и все это в сотрудничестве с Больничной кассой”, — отметило руководство, подчеркивая, что все происходит согласно договору с Больничной кассой и надзору.

”Признаем, что в случае, если пациент сам не спрашивал, то его в рутинном порядке не информировали, какие услуги за него оплачивала Больничная касса. Мы безусловно впредь исправим эту форму оповещения”.

Примечательно, что все пациенты без исключения отмечают, что сознательно записались на платный визит, поскольку очереди на визит по Больничной кассе достигали девяти месяцев.

Директор признал, что в ходе проводящегося на данный момент внутреннего аудита было выявлено несколько вызывающих вопросы фактов в отношении деятельности одного из врачей клиники. ”Если аудит придет к выводу, что кто-то из врачей действительно нарушил правила, то Niine nahakliinik возместит ущерб как пациентам, так и Больничной кассе”, — сказал он, отмечая, что речь может идти лишь об единичных случаях, а не об общей практике. Тем не менее, на имеющихся в распоряжении издания счетах указаны имена разных врачей.

Более того, изданию удалось поговорить с людьми, которые в курсе нюансов работы Niine nahakliinik. Все они заверили, что речь идет о сознательной схеме, использование которой началось в 2014 году, когда клиника стала партнером Больничной кассы. Распоряжение о выставлении кассе счетов шло от руководства, которое в свою очередь заключило с работниками соглашение, согласно которому в случае, если все всплывает, отвечать будет оно. Комментируя эти утверждения, Нийн сказал, что они не соответствуют действительности.

Если ранее в подобных случаях полиция возбуждала дело, то, насколько известно, в отношении Niine nahakliinik ни полиция, ни прокуратура расследования не начинала. Зато расследование начала Больничная касса, его результаты, согласно предварительным данным, станут известны через несколько месяцев.

Пресс-секретарь Больничной кассы Лийз Хинсберг сказала, что они регулярно осуществляют надзор за всеми партнерами, но в таких масштабах расследование деятельности Niine nahakliinik будут проводить впервые.

Нийн отметил, что клиника открыта для всестороннего и прозрачного сотрудничества и расследования.