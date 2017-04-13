Масштабная реконструкция Штромки начнется в конце мая

Штромку ожидает в этом году масштабная реконструкция. На приведение в порядок пляжа и парка в городском бюджете предусмотрено выделение 420 000 евро. На эти деньги будет полностью обновлен парковый и пляжный инвентарь. Город уже объявил соответствующие тендеры, сообщает управа Пыхья-Таллинна.

В числе прочих работ планируется отремонтировать парковые дорожки, заменить скамейки и мусорные ящики. Нынешние металлические скамейки будут обшиты деревянными планками.

”Металлические скамейки прочны и долговечны, но сидеть на них неудобно и холодно. Районная управа пригласила местных жителей протестировать различные варианты решения этой проблемы и в результате был выбран наиболее удобный для людей вариант. Чтобы инвестиции были более долговечными, а также в интересах безопасности мы вернули на Штромку и в Коплиский парк парковых смотрителей. Это стало возможным благодаря принятому по результатом прошлогоднего опроса решения о сокращении расходов на проведение массовых мероприятий и увеличении бюджета благоустройства”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

В парке и в лесопарковой зоне будут заменены всевозможные указатели и информационные таблички. К радости велосипедистов и любителей езды на роликах длинная дорожка, проходящая вдоль всего пляжа, будет полностью реконструирована. Бетонная стенка, препятствующая распостранению песка, будет отремонтирована. В пляжной зоне на специальных бетонных основаниях будут установлены новые кабины для переодевания.

С реконструкцией зоны отдыха на Штромке тесно связано и будущее пляжного здания. Нынешнее здание амортизировано и морально устарело. Город инициирует детальную планировку, которая создаст предпосылки для строительства в ближайшие годы нового пляжного здания. Также в нынешнем году планируется соединить велосипедно-пешеходные дорожки Штромки и Хааберсти.

Работы по реконструкции Штромки должны начаться 22 мая. Ход работ спланирован таким образом, чтобы как можно меньше беспокоить отдыхающих в парке и на пляже людей. Завершение работ запланировано на конец июля.