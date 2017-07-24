Масштабная афера в Кейлаской больнице по уходу: кто, что и зачем?

Каупо Колсар, один из самых успешных предпринимателей в строительной сфере и председатель Союза строительных предпринимателей Эстонии, является ключевой фигурой в уголовном деле о мошенничестве в Кейлаской больнице по уходу. К делу причастны еще несколько крупных эстонских строительных фирм, пишет Eesti Ekspress.

47-летний Колсар наряду со строительным бизнесом участвует в бизнесе по предоставлению услуг по уходу в Кейла. Часть дела принадлежит ему, другая часть — гинекологу Леэ Падрик, которая является сестрой Андерса Цахкна (47).

Последний известен как бывший реформист, бывший вице-мэр Таллинна и бывший советник министра социальных дел. В 2014 году суд признал его виновным в подделке документа. В этот момент закончилась его политическая карьера и началась новая жизнь. Цахкна открыл в Кейлаской больницу дом по уходу, которым занимается PJV Hooldusravi.

На реновацию старого здания больницы ЕС выделил пособие в размере 3,9 млн евро, что позволило покрыть примерно половину расходов. Остальные деньги нужно было заплатить из своего кармана. Такими суммами Цахкна не располагал, и на помощь пришел Колсар. Последний подчеркивает, что вне работы с Цахкна не сталкивался.

”Причиной инвестиции в Кейласкую больницу послужила не личное знакомство, а, скорее, интересный и исключительный проект”, — утверждает он. Колсар предоставил Цахкна кредит, и сейчас следователи пытаются выяснить, был ли кредит в действительности предоставлен или сделка состоялась только на бумаге.

”Самофинансирование заплачено не было. Была создана видимость оборота денег”, — сказала государственный прокурор Эве Олеск, назвав договор о займе фиктивным. ”Выплаченные пособия перебрасывались между коммерческими объединениями с целью создания видимости выплаты самофинансирования”.

„Как этот договор может быть фиктивным? Полнейшая ложь! Докажите!” — парирует Цахкна журналистам издания. Он говорит, что ремонт 16 000 метров нетто-площади при использовании только лишь европособия, обошелся бы в 218 евро за квадрат. Такие цены, по его мнению, невозможны. ”Если кто-то сделает это, то я согласен всю жизнь предоставлять ему услуги по уходу и кормить!”

По словам следователей, фиктивные сделки заключались через принадлежащие Колсару фирмы. ”По моему мнению, подозрение беспочвенное, и не основывается на действительных фактах”, — не согласен бизнесмен.

Также под следствием находятся партнер по бизнесу и двоюродный брат Колсара Яан Туха (51) и член правления строительной фирмы Rand ja Tuulberg Тайво Тяхт (48).