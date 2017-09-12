Масляный кризис скоро закончится, но с высокими ценами придется смириться

Цены на масло выросли, а магазинные полки, на которых оно находилось раньше, зачастую пустуют. Ситуация должна нормализоваться зимой, рассказывает Eesti Päevaleht.

Исполнительный директор Valio Eesti AS Майдо Соловьев рассказал, как недавно стоял в очереди к кассе и видел, как один из клиентов приобретал 10 пачек масла. Это очередной знак так называемого ”масляного кризиса”, к которому привели несколько факторов. Причем мы имеем дело не столько с кризисом, сколько с наступлением новой реальности.

Несколько лет назад Финляндия столкнулась с аналогичной ситуацией: масло пропало с прилавков и становилось все дороже. Месяц спустя ”кризис” у соседей прошел. Установились новые цены, масло вернулось в магазины.

По словам управляющего Estover Piimatööstus OÜ Ханнеса Притса, цены на молоко и молочные продукты в Эстонии в последние годы были слишком низкими. Ситуация, когда литр молока стоит меньше бутылки воды, ненормальная. Раньше масло стоило в магазинах меньше евро за пачку, а теперь приблизительно два евро. Это и есть новый ценовой уровень, который особенно не понизится.

”Исторически молочные продукты в Эстонии были недорогими. Я бы не сказал, что в росте цен на них есть что-то драматическое. Те, кто не может больше позволить себе масло, перейдут на маргарин”, — сказал Притс.

Он отметил, что в Эстонии много говорят о росте экономики, но когда и цены в магазинах растут, народ недоволен. Вместе с тем, рост цен является частью роста экономики. Производитель получает больше денег, а соответственно может платить более высокие зарплаты.

”Также и экспорт поднимает цены. Почему-то в отношении именно молочных продуктов у людей присутствует ожидание низких цен. Некоторое время назад пакет молока стоил 30 центов. Это ненормально”, — сказал Притс, добавив, что если сейчас мы сможем экспортировать больше молочной продукции, а от этого выиграют и наши производители, и экономика в целом.

Помним ли мы, сколько стоили бревенчатые дома раньше? Притс напомнил, что баню можно было купить за 5000–7000 евро. Сейчас за эти деньги ничего не получишь — цены повысились из-за экспорта.

Несколько факторов удорожания

Рост цен, прежде всего, обусловлен тем, что молочный жир стал более востребованным товаром, чем ранее. В то же время содержание жира в сыром молоке уменьшилось. Развивая породы коров, производители сознательно уменьшали жирность молока и повышали содержание белка. Так как востребованность молочного жира выросла, ситуация как в Эстонии, так и в других странах Европы, стала сложной, из-за того, что потребители все чаще стали предпочитать масло маргарину.

Притс верит, что большие производители, начавшие использовать вместо растительных жиров молочный жир, могут опять вернуться к растительным.

”В начале лета цена молочного жира была очень низкой, но сейчас она выше. Вдобавок он дороже, чем в США, отчего его могут начать привозить и из-за океана”, — пояснил Притс.

Если бы речь шла о кризисе Coca-Cola, то предложение очень быстро догнало бы спрос. В молочной промышленности все так просто не происходит. Также нужно помнить, что для производителей молока недавно закончились очень тяжелые годы, когда многие предприятия ушли с рынка. Это тоже повлияло на баланс спроса и предложения.

Разговоры о подорожании масла привели к тому, что люди стали массово закупать его. Масло можно долго хранить в холодильнике. Сложилась картина как советское время: пустые полки в магазинах, отсутствие важного продукта.

По оценке Соловьева, ситуация не изменится до Рождества, а в начале следующего года она стабилизируется, по той причине, что потребление молочных продуктов понизится. По его словам, в некоторой части сетей магазинов цены на масло до сих пор ниже, чем могли бы быть, так как договоры там были заключены раньше.

”Спрогнозировать цены невозможно, но пузырь уже создан. Мы не видим холодильников людей, не знаем, сколько масла они запасли. Время рассудит, что будет происходить с ценами на молочную продукцию”, — сказал Соловьев.

Соловьев успокаивает и заверяет, что масло производится дальше, и оно не закончится. Когда пройдет время дефицита, тогда установится справедливая цена, но на прежний уровень она уже точно не вернется.