25.02.2017, 19:18

Масленица в Пыхья-Таллинне: районная управа приглашает на проводы зимы


rus.delfi.ee
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Naisteka vastlakuklite test
VastlakukkelFoto: Rauno Volmar

Управа Пыхья-Таллинна приглашает отметить широкую Масленицу! Праздник состоится в воскресенье, 26 февраля в 12.00 во дворе Дома Союза национально-культурных обществ ”Лира” (ул. Каэра, 21).

Гостей будут развлекать песнями и плясками, в программе мероприятия различные игры для взрослых и детей. Не обойдется и без блинов и других традиционных угощений. Чучело Масленицы будет изготовлено на месте общими усилиями. Добро пожаловать.

Организаторы бесплатного мероприятия — районная управа Пыхья-Таллинна и Союз национально-культурных обществ ”Лира”.

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