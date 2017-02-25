Масленица в Пыхья-Таллинне: районная управа приглашает на проводы зимы

Управа Пыхья-Таллинна приглашает отметить широкую Масленицу! Праздник состоится в воскресенье, 26 февраля в 12.00 во дворе Дома Союза национально-культурных обществ ”Лира” (ул. Каэра, 21).

Гостей будут развлекать песнями и плясками, в программе мероприятия различные игры для взрослых и детей. Не обойдется и без блинов и других традиционных угощений. Чучело Масленицы будет изготовлено на месте общими усилиями. Добро пожаловать.

Организаторы бесплатного мероприятия — районная управа Пыхья-Таллинна и Союз национально-культурных обществ ”Лира”.