Марью Лауристин об уходе Урве Пало: это не выражает никакого кризиса среди соцдемов

На этой неделе министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало сообщила, что уходит в отставку с поста министра и выходит из Социал-демократической партии. По словам многолетнего члена СДП, политика и социолога Марью Лауристин, ей жаль, что Пало уходит из политики.

"Мне, конечно, жаль, что Урве приняла такое решение, и я знаю, что она приняла решение вернуться из политики в предпринимательство уже раньше. Это не было сюрпризом, что у нее был такой план", — сказала Лауристин.

"Это ее личное решение, и оно не означает, что это что-то катастрофическое. То, что это решение ускорило то, что возникло эмоциональное противостояние… Я считаю, что это по-человечески понятно", — рассуждала Лауристин.

Кризис в верхушке власти Лауристин опровергает. "У нас компания, которая очень тесно связана. Компания единомышленников, в которой разные компании друзей и разные отношения между людьми, но здесь нет никакого кризиса в верхушке власти", — продолжила она.

"Нынешнее решение Урве, в нем играет какую-то роль эмоциональная обстановка, которая возникла в ходе последнего высказывания отношений и позиций, но оно не выражает никакого кризиса среди соцдемов", — сказала Лауристин и добавила, что если в одной группе несколько талантливых лидеров, то и возникает конкуренция.