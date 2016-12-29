Вице-мэр Таллинна Мерике Мартинсон провела традиционный обход городских ночлежек, с тем чтобы на местах ознакомиться с качеством оказания в них услуг.

По словам Мартинсон, обход оставил у нее положительное впечатление. ”В ночлежках чистота и порядок, в них кормят, выдают чистую одежду, в некоторых можно приготовить еду самому. Свободных мест предостаточно. Город активно занимается этой проблемой”, — поделилась она.

Ночлежки для бездомных на Мерелахе, 4 и Академия теэ, 34 открыты ежедневно с 19.00 до 9.00, а на Аласи, 8 — с 21.00 до 9.00. В дневное время бездомные могут находиться в центре, расположенном на ул. Суур Сыямяэ, 6. Здесь можно получить также медицинскую и правовую помощь.

Кроме того, Таллинн оказывает неотложную социальную помощь по адресу: ул. Кауге 4 (20 койко-мест) и последующую помощь (40 койко-мест). Город оказывает также услугу ресоциализации (727 койко-мест).

