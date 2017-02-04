Мартин Репинский обратился в Совет по прессе

Депутат Рийгикогу Мартин Репинский передал в Совет по прессе жалобу на еженедельник Eesti Ekspress. По словам Репинского, это его первый шаг на пути к защите своих прав.

Репинский сообщим путем пресс-сообщения, что хочет получить от Совета по прессе оценку опубликованным в издании статьям газеты.

Репинский отметил, что будет защищать свои права прежде всего как предприниматель, а не как депутат Рийгикогу.

«Работе всей моей жизни, то есть козьей ферме из-за деятельности газеты был нанесен серьезный урон и я не могу просто так взять и принять это все. Я верю, что таким образом я смогу помочь другим предпринимателям защититься от подобных действий со стороны журналистов,» - сказал Репинский.