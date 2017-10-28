Мартин Хельме: я поддерживаю независимость Каталонии

Председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме написал в Facebook, что поддерживает независимость Каталонии.

”По моей оценке, независимость Каталонии сейчас неизбежна. Как и неизбежны попытки властей Испании силой предотвратить это. Полиция в этом уже бессильна, так что остается только привлечение сил обороны. По сути это означает оккупацию одного региона одного европейского государства”, — написал он.

”Такое одобрить невозможно. Если каталонцы показывают, что готовы нести потери, жертвуя как экономикой, так и свободой и кровью, то они показали, что заслуживают своего государства”.

"Призывы избегать насилия и предложения о посредничестве в переговорах запоздали. Настало время выбирать сторону. Я поддерживаю независимость Каталонии, поскольку очевидно, что подавление воли тамошнего народа возможно лишь методами, которые, как нам непрерывно заявляется, не соответствуют либеральным ценностям 21 века”, — заявил Хельме-младший.