Мартин Хельме в свете вандализма над рекламой EKRE: нашим кандидатам по Ида-Вирумаа угрожают убийством

Председатель фракции EKRE Мартин Хельме написал у себя в Facebook, что кроме этого акта вандализма кандидатам от партии по Ида-Вирумаа поступили угрозы убийства. ”Напоминаю, что на Рождество Яаку Мадисону также поступила угроза убийства от соцдема”, — отмечает он.

Хельме пишет, что они намерены обратиться в полицию и с учетом того, что ”в Таллинне Большой Брат очень большой и все места напичканы камерами”, виновники должны найтись быстро.

Говоря об угрозах убийства, Мадисон вспомнил случай с угрозами Мартина Каттая в отношении Таави Рыйваса, который на тот момент был премьер-министром. ”Очень мощное расследование (обыски, конфискация компьютеров, задержания) и быстрый судебный процесс закончился обвинительным обвинением. Если сейчас все будет происходить по другим стандартам, то это покажет, что Эстония не является правовым государством и что в отношении разных людей действуют разные правила”.