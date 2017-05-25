Мартин Хельме сравнил Центристскую партию с гидрой

Кандидат в мэры Таллинна от EKRE Мартин Хельме считает, что одно лишь задержание вице-мэра Арво Сарапуу не положит конец коррупции в таллиннском управлении обращения с отходами и столичной экономике в целом.

"Сегодня гидре отрубили одну голову, но чтобы убить чудовище этого недостаточно. Новые головы будут вырастать вместо нее до тех пор, пока управление городом будет в руках Центристской партии”, — заявил Хельме.

"Коррупционные схемы исчезнут, если разбить пищевую цепь политиков и политических чиновников. Это может сделать только избиратель!” — сказал Хельме и добавил, что за коррупцию в столице отвечает не только Сарапуу, но и его начальство — и.о. мэра Таави Аас.

По его словам, порядок в столичном управлении обращения с отходами позволит создать свободная конкуренция фирм по обращению с отходами, а текущая монопольная система — ”прямое приглашение к коррупции”.

Хельме считает, что конкуренция сделает цену ну услуги дешевле, а город — чище.

Госпрокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) предъявили вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу подозрение в нарушении ограничения на осуществление действий в особо крупном размере.

Согласно подозрению, Сарапуу договорился с приближенным к нему входящим в круг владельцев ATKO Grupp мужчиной, что ATKO Grupp AS и ее дочерние предприятия примут участие в объявленных Таллиннским департаментом окружающей среды конкурсах госпоставки услуги вывоза отходов через теневое объединение.

Для этого через подставное лицо основали OÜ Baltic Waste Management (BWM), которая при организации экономической деятельности подчиняется непосредственно получившему сегодня подозрение мужчине, который в свою очередь подчиняется непосредственно совету ATKO Grupp.