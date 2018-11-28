Мартин Хельме — об инциденте у Рийгикогу: в первый рабочий день министр Райк подстрекала провокаторов

Председатель фракции EKRE Мартин Хельме полагает, что перепалка, что произошла в понедельник перед Рийгикогу — это ”подстрекательство” министра внутренних дел, у которой в понедельник был первый день в должности.

”Сам пикет удался, народу было больше, чем ожидали. Но да: провокация состоялась, правонарушение — было. Индрек Таранд, который пришел присвоить чужое имущество, помешать законному собранию и помешать людям изъявлять свою волю. Это не только Индрек Таранд: там было множество соцдемов, и значительной частью проблемы было то, что находящаяся первый день в должности министр внутренних дел Катри Райк вместо того, чтобы обеспечить нормальный ход законного митинга, еще и подстрекает провокаторов. Это все же очень серьезно. Она вообще понимает, какую работу она выполняет и в какой должности находится?” — сказал Хельме-младший.