Марта Лаара наградили медалью Трумэна-Рейгана за разоблачение преступлений коммунизма

Фонд памяти жертв коммунизма в Вашингтоне наградил почетного председателя партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) Марта Лаара медалью свободы Трумэна-Рейгана, сообщает rus.err.ee.

Медаль была присуждена Лаару за его длительную деятельность по разоблачению преступлений коммунизма, сообщила в четверг пресс-служба IRL.

Лаар сказал, что он испытал чувство благодарности и гордости, узнав об этом награждении. По его словам, он не собирается прекращать работу над осознанием преступлений коммунизма. "Потому что, как мы видим, и в Рийгикогу есть депутаты, которые до сих пор этого не поняли, не говоря о другом", — сказал почетный председатель IRL.