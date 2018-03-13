Март Нутт наблюдать за выборами в РФ не поедет: "мне нет смысла рисковать"

Член Рийгикогу Март Нутт (IRL) сказал, что не поедет в качестве наблюдателя следить за ходом выборов президента России, поскольку сразу несколько источников предупредили его о возможных проблемах.

”Скорее всего, поедет член делегации ОБСЕ Яанус Марранди”, — сказал Нутт в передаче ”Ringvaade” на ETV.

На вопрос о том, поедет ли он сам, Нутт ответил отрицательно: ”Мне поступили сигналы, что могут быть проблемы”.

После передачи депутат сказал Delfi, что несколько источников сообщили ему о том, что у него нет права на въезд в Россию. Это может привести к тому, что ему придется ”проторчать” на границе несколько часов или больше, после чего его просто вышлют обратно. ”Мне нет смысла рисковать”, — заявил Нутт.

По его оценке, запрет на въезд не связан с его деятельностью и представляет собой ответную реакцию на санкции со стороны Евросоюза в отношении ряда российских политиков и дипломатов.