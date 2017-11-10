Март Луйк считает свою зарплату в Таллиннском горсобрании слишком высокой и отдаст часть на благотворительность

На вчерашнем заседании Таллиннское горсобрание одобрило компенсацию вице-председателям в размере 2000 евро в месяц. Входящий в IRL вице-председатель Март Луйк считает эту сумму слишком большой, также он считает необоснованной зарплату Михаила Кылварта за руководство горсобранием в размере 5288 евро.

Входящий во фракцию IRL вице-председатель горсобрания Март Луйк считает эту компенсацию за данный трудовой вклад слишком большой и поэтому решил направить треть компенсации в качестве постоянного пожертвования в фонд лечения рака "Подаренная жизнь" ("Kingitud elu").

"Работа вице-председателя горсобрания — участвовать в качестве депутата горсобрания в руководстве работой горсобрания и одновременно в работе горсобрания. Это действительно требует в несколько раз больше времени, чем выполнение обязанностей простого депутата горсобрания, но тем не менее представленная сегодня горсобранию компенсация в таком размере необоснованна. Поэтому фракция IRL и не поддерживает представленную на одобрение горсобранию зарплату председателя горсобрания и компенсацию вице-председателям. Совершенно непропорциональна зарплата председателя горсобрания Михаила Кылварта в 5288 евро. Она не оправдана ни объемом работы, ни данной ролью в руководстве Таллинном", — сказал вчера вице-председатель горсобрания Март Луйк.