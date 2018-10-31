Март Луйк: борьба градоначальников Таллинна с коррупцией — полная показуха

Оппозиция столичного горсобрания ранее объявила мэру Таллинна Таави Аасу вотум недоверия, который провалился. По мнению оппозиции, все выявленные случаи коррупции в Таллинне объединяет получившие одобрение мэра блат, недостатки независимых контрольных механизмов и политика в отношении рабочей силы, предпочитающая партийную принадлежность знаниям и опыту.

Впоследствии Аас заявил, что город предпримет шаги по борьбе с коррупцией и разработает соответствующую стратегию. Луйк считает, что на сегодняшний день стало ясно, что это все была показуха.

По словам Луйка, на это указывает и то, что градоначальники не поддержали предложения фракции по борьбе с коррупцией, и то, что Елена Глебова продолжает руководить ледовым холлом "Тондираба".

"Теперь на должность директора по развитию в городском учреждении взяли человека, который не смог на своей предыдущей должности заметить крупнейший коррупционный случай в истории Таллинна", — негодует Луйк.