31.10.2018, 10:10

Март Луйк: борьба градоначальников Таллинна с коррупцией — полная показуха

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rus.delfi.ee
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Mart Luik
Mart LuikFoto: Ilmar Saabas

Депутат Таллиннского горсобрания фракции Isamaa Март Луйк считает, что новость о том, что покинувший должность в TLT из-за коррупционного скандала Энно Тамм работает теперь директором по развитию AS Tallinna Tööstusparkid, наглядно показывает, что власти Таллинна только делают вид, что ведут борьбу с коррупцией.

Оппозиция столичного горсобрания ранее объявила мэру Таллинна Таави Аасу вотум недоверия, который провалился. По мнению оппозиции, все выявленные случаи коррупции в Таллинне объединяет получившие одобрение мэра блат, недостатки независимых контрольных механизмов и политика в отношении рабочей силы, предпочитающая партийную принадлежность знаниям и опыту.

Впоследствии Аас заявил, что город предпримет шаги по борьбе с коррупцией и разработает соответствующую стратегию. Луйк считает, что на сегодняшний день стало ясно, что это все была показуха.

По словам Луйка, на это указывает и то, что градоначальники не поддержали предложения фракции по борьбе с коррупцией, и то, что Елена Глебова продолжает руководить ледовым холлом "Тондираба".

"Теперь на должность директора по развитию в городском учреждении взяли человека, который не смог на своей предыдущей должности заметить крупнейший коррупционный случай в истории Таллинна", — негодует Луйк.

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Март Луйк: борьба градоначальников Таллинна с коррупцией — полная показуха

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Депутат Таллиннского горсобрания фракции Isamaa Март Луйк считает, что новость о том, что покинувший должность в TLT из-за коррупционного скандала Энно Тамм работает теперь директором по развитию AS Tallinna Tööstusparkid, наглядно показывает, что власти Таллинна только делают вид, что ведут борьбу с коррупцией.
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