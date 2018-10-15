Март Лаар предложил Яанусу Карилайду стать членом совета Банка Эстонии

Председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд рассказал, что председатель совета Банка Эстонии Март Лаар пригласил его на встречу и среди других тем также предложил, что Карилайд мог бы стать членом совета.
Членов совета Банка Эстонии назначает Рийгикогу по предложению председателя совета Банка Эстонии. Полномочия нынешнего состава совета Банка Эстонии действуют до февраля.
"Я отношусь к предложению позитивно, но решение приму тогда, когда будет подходящий момент и четкое знание, что членство в совете не воспрепятствовало бы моим задачам в качестве депутата Рийгикогу и вице-председателя партии", — пояснил Карилайд.