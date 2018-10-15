Март Лаар предложил Яанусу Карилайду стать членом совета Банка Эстонии

Членов совета Банка Эстонии назначает Рийгикогу по предложению председателя совета Банка Эстонии. Полномочия нынешнего состава совета Банка Эстонии действуют до февраля.

"Я отношусь к предложению позитивно, но решение приму тогда, когда будет подходящий момент и четкое знание, что членство в совете не воспрепятствовало бы моим задачам в качестве депутата Рийгикогу и вице-председателя партии", — пояснил Карилайд.