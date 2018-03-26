Март Лаар может вновь возглавить совет Банка Эстонии: многие против

Член EKRE Хелле-Моника Хельме считает, что предложение президента Керсти Кальюлайд представить Марта Лаара на второй срок в качестве председателя совета Банка Эстонии отражает ее желание помочь слабым и беззащитным.

”Я понимаю, что президент стоит на защите людей с особыми потребностями, на защите более слабых. Но вопрос в том, является ли должность председателя совета Банка Эстонии подходящим местом для реализации прав людей с ограниченными возможностями?” — написала Хельме в соцсетях.

Председатель фракции Партии реформ Юрген Лиги также не в восторге от данной идеи, хотя и по другим причинам. ”Моя главная претензия заключается в том, что Март Лаар в должности председателя совета Банка Эстонии хоть и поддерживал политические интриги во время предыдущего правительства, но сейчас не высказывает никакой критики в отношении плохих и неаргументированных решений нынешнего правительства, которые по сути ломают не только то, что было достигнуто в сотрудничестве с нами, но и его собственное ”дело жизни” Самое малое, что можно было отметить с высоты председателя совета центрального банка, это отмена бюджетных правил, чрезмерное расточительство, проциклическая бюджетная политика, разрушение пенсионной системы и провал налоговой политики”, — заявил Лиги.