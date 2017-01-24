Ректор Художественной академии Март Калм считает, что если однажды на Тоомпеа в Губернаторском саду должны установить памятник первому президенту Эстонии Константину Пятсу, то открыть его только подобает только действующему президенту. Нынешний же президент Керсти Кальюлайд выразила мнение, что она открывать памятник Пятсу не пошла бы.

"Если же когда-нибудь где-нибудь должен появиться памятник Пятсу, который учредил в Эстонской Республике институт президентства и был первым президентом, то его, наверное, не подобает открывать никому другому, как только действующему президенту", — сказал Delfi историк архитектуры Калм.

"Ведь можно было бы считать, что рядом с парламентом памятник открывает спикер Рийгикогу, но география нашего правительства с течением времени изменилась. До войны, когда ландшафтные архитекторы берлинской школы вместе с эстонскими практикантами планировали эту зону и предусматривали место для изваяния, эстонское государство еще было таким маленьким, что в замок Тоомпеа помещались как правительство, так и парламент, министерство внутренних дел и многое другое. Так что для открытия подошел бы и премьер-министр. Но высшее олицетворение своей страны — президент, которому принадлежит и привилегия открытия, вне зависимости от местонахождения памятника", — добавил Калм.

Президент Керсти Кальюлайд не поддерживает установку памятника первому президенту Эстонии Константину Пятсу и считает более правильным увековечить всех основателей государства общим монументом. "Памятник Константину Пятсу рядом с Рийгикогу… я бы не пошла его открывать", — сказала Кальюлайд в интервью Sakala.

На состоявшемся в конце ноября в Таллинне в Доме учителя обсуждении решили, что монумент обязательно нужен. Художник Юри Аррак посчитал что важен не столько внешний вид памятника, а то, чтобы он существовал.

По словам политика Тривими Веллисте, вопрос не только в первом президенте Эстонии. "Пятс подготовил и провозгласил эстонское государство. Время тогда было самое трудное. У новорожденного государства не было армии, чтобы бороться с врагами, но все-таки приняли решение создать государство и сопротивляться".

Смысл создания памятника на Тоомпеа, по словам Веллисте, в установке монумента Пятсу как человеку, провозгласившему эстонское государство, и первому главе правительства. "Руководство Рийгикогу создало комиссию, есть бюджет и решение, что Губернаторский сад приведут в порядок. Под тамошними липами есть также возможность и место, чтобы создать монумент. Но еще нет окончательного официального решения", — сказал Веллисте.

По мнению художника Юри Аррака, в приведенном в порядок Губернаторском саду можно было бы сделать аллею разных президентов Эстонии. "Пятс был для меня символичной фигурой. Было бы неуместно обсасывать человеческие ошибки Пятса, которые, конечно, были. А с символами так, как было с Монументом свободы, который я горячо поддерживал. Не то, как он выглядит, а то, что он существует. Так же меня не интересует, как будет выглядеть памятник Пятсу, важно, чтобы он существовал. Меньше ворчания и больше работы и уважения к своим руководителям".

Искусствовед Юри Куускемаа тоже поддерживает создание памятника Пятсу. "Не стоит снова начинать "безмолвно подчиняться". Давайте будем ценить, что мы можем чувствовать гордость, что существуем".

По словам историка Пеэпа Пиллака, странно, что Пятсу еще нет монумента. "Говорят, что достаточно памятника в месте рождения Пятса. У нас есть монумент Яану Тыниссону в Тарту, конный памятник Йохану Лайдонеру в Вильянди и т.д. Монумента президенту Пятсу нет. Есть монумент Борису Ельцину, который помог Эстонии стать независимой".