02.10.2018, 11:30

Март Хельме — Яне Тоом: ваша культурная автономия — по ту сторону речки Нарва. Оставьте нас в покое!

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rus.delfi.ee
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Март Хельме — Яне Тоом: ваша культурная автономия — по ту сторону речки Нарва. Оставьте нас в покое!
Ekspress meedia / kirjastus

”То, что Яна Тоом выступает за культурную автономию для русских, неудивительно. Мы ведь знаем и видим, как все русскоязычные сливки Центристской партии всеми доступными им средствами продвигают неорусификацию”, — пишет лидер EKRE Март Хельме в своем мнении в Eesti Päevaleht.

”А средства у них есть, потому что они находятся у власти в Таллинне и за счет бюджетных и административных средств могут питать свои задачи. Тем же самым они занимаются и в стране в общем, поскольку нынешняя Центристская партия в действительности не что иное, как расширение ласнамяэского отделения Центристской партии”.

Рассуждая о национальном вопросе, Хельме говорит, что политика Кремля и Брюсселя здесь во многом схожа. ”Оба они хотят подавления национальностей и превращения Эстонии в мультикультурную и мультиэтническую страну. […] Если Еврокомиссия хочет наводнить свои страны-участницы мигрантами из Африки и Ближнего Востока, то Кремль — мигрантами со славянских территорий”, — пишет Хельме.

”Нечего удивляться, что Яна Тоом в лучших традициях российской политики и дипломатии забрасывает удочку на предмет автономии для русских. Мол, посмотрим, какая реакция последует. А вдруг клюнет и Ратас вновь испугается, ведь без русских голосов ему выборы не выиграть?”

”Нам же следует всерьез задуматься над тем, что будет дальше. В Крыму все тоже начиналось в 1992 году с требования автономии, а закончилось в 2014 году переходом к России”.

”Естественно, Яна Тоом вновь оперирует темой прав человека. Дорогая моя, это не имеет никакого отношения ни к правам человека, ни к культуре, ни к автономии. У русских есть культурная автономия. Она состоит из 140 соратников по национальности находится по ту стороны реки Нарва. Там им никто не мешает ни создавать русские школы, ни смотреть российские каналы”.

”У эстонцам ко всем русским — в том числе русским политикам типа Яны Тоом — есть лишь одно пожелание: оставьте нас в покое! Если вы хотите остаться здесь, ассимилируйтесь! Если это вам не подходит, то….Ведь Путин звал вас в лоно матушки-России. Но, ради боги, оставьте нас со своими бесстыжими требованиями в покое! Потому что у России только одна цель — восстановление империи если не с 1913 года, то как минимум со времен Советского Союза”.

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