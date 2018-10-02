Март Хельме — Яне Тоом: ваша культурная автономия — по ту сторону речки Нарва. Оставьте нас в покое!

”А средства у них есть, потому что они находятся у власти в Таллинне и за счет бюджетных и административных средств могут питать свои задачи. Тем же самым они занимаются и в стране в общем, поскольку нынешняя Центристская партия в действительности не что иное, как расширение ласнамяэского отделения Центристской партии”.

Рассуждая о национальном вопросе, Хельме говорит, что политика Кремля и Брюсселя здесь во многом схожа. ”Оба они хотят подавления национальностей и превращения Эстонии в мультикультурную и мультиэтническую страну. […] Если Еврокомиссия хочет наводнить свои страны-участницы мигрантами из Африки и Ближнего Востока, то Кремль — мигрантами со славянских территорий”, — пишет Хельме.

”Нечего удивляться, что Яна Тоом в лучших традициях российской политики и дипломатии забрасывает удочку на предмет автономии для русских. Мол, посмотрим, какая реакция последует. А вдруг клюнет и Ратас вновь испугается, ведь без русских голосов ему выборы не выиграть?”

”Нам же следует всерьез задуматься над тем, что будет дальше. В Крыму все тоже начиналось в 1992 году с требования автономии, а закончилось в 2014 году переходом к России”.