20.12.2017, 17:07

Март Хельме: в Кадриорге сидит президент, который с воодушевлением рушит Конституцию

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rus.delfi.ee
EST
Mart Helme
EKRE esimees Mart HelmeFoto: Priit Simson

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) выступил с открытым письмом к свои однопартийцам, в котором подвел итоги года.

”Нас пытаются выставить партией двух тем: геев и иммигрантов. Это не так. Мы — партия суверенитета. Мы — партия эстонского языка. Мы — партия обеспечения сильной первичной обороноспособности”, — написал Хельме.

По словам Хельме, уходящий год показал, что EKRE нужна Эстонии и народу, а также "тем, кто пока этого не осознает".

”Наш священный эстонский язык подвергается постоянно увеличивающемуся давлению с благословения центристского правительства, которое находится в заложниках у русских избирателей и всяких там Тоом и Кылвартов”, — пишет Хельме.

Также Хельме подверг критике президента, ”который вместо того, чтобы уверенно внедрять в жизнь и защищать нашу конституцию, с воодушевлением взялся за ее разрушение”. ”Требование Керсти Кальюлайд о том, что применительные акты закона о сожительства следует принять, иначе за Рийгикогу это сделает суд, по сути представляет собой путч”, — написал политик.

Полностью письмо можно прочитать здесь.

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