Март Хельме уверен: новая партия родится до выборов 2019 года

Председатель EKRE Март Хельме уверен: новая партия родится еще до выборов 2019 года, несмотря на то, что нынешняя политическая ситуация тому не благоприятствует.

По словам политика, формирование новой партии непосредственно перед выборами для, так сказать, выпуска пара — это не новость. Однако, подчеркивает он, поддержание ее работоспособности — значительно труднее. ”Возьмем, например, Свободную партию; где группа людей сформировала партию, даже в парламент попала, но сейчас все очень кисло, потому что она лишь сокращается, а не растет”, — отметил Хельме и добивал, что существуют и иные подобные партии, которые то взрываются, т оутихают.

Хельме не согласен с утверждением Кальюлайд, якобы в данный момент политический ланшафт благоприятен для создания новой партии. ”Я считаю, что для новой партии больше нет места — политическая шкала покрыта”, — полагает председатель EKRE. „Я не уверен, что есть заказ и пространство для новой партии”.

Тем не менее, он уверен, что новая партия родится до выборов 2019 года. ”Подковерные” политические силы очень заинтересованы в новой возможности выброса пара еще до предстоящих выборов в Рийгикогу”, — резюмировал Хельме и добавил, что работа уже ведется.