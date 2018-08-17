Март Хельме: почему в Эстонии годами не расследовали идущее из России и наносящее вред нашей национальной безопасности отмывание денег?

Хельме признает, что министр юстиции Урмас Рейнсалу, генеральный прокурор Лали Перлинг и председатель Госсуда Прийт Пикамяэ опровергли все обвинения. "К сожалению, их слова неубедительны, оставаясь на уровне "это ложные утверждения". В то же время, они аргументированно не опровергли эти "ложные утверждения" и не объяснили общественности, какие процедуры препятствуют самоуправству или как эти процедуры действуют, когда образовалась круговая порука КаПо-прокуратура-суды".

По его словам, последний пример вмешательства спецслужб в текущую политику имел место месяц назад, когда руководитель внешней разведки Микк Марран сообщил, что раскрыли состоящую из бизнесменов, дипломатов и политиков сеть агентов влияния России. "Чего до сих пор не последовало, это реального раскрытия предполагаемых агентов влияния. Но зато это заявление использовали характерно для эстонской политики в координированной медиакампании для навешивания ярлыков и очернения оппонентов нынешней, на самом деле уже все более похожей на российскую, подобной "управляемой демократии" системе власти".

Хельме считает, что предъявление нашей системе юстиции и спецслужбам подозрений во вмешательстве в текущую политику — настолько серьезное дело, что правительство республики и, разумеется, премьер-министр, не могут не отреагировать. "Мы говорим о возможности конституционного кризиса, о том, что наша демократия стала или становится видимостью".

По его мнению, исполнение должностных обязанностей всех попавших под подозрение персон нужно приостановить, пока не разберутся в состоятельности или несостоятельности предъявленных обвинений — это касается министра юстиции, генпрокурора, председателя Госсуда, гендиректора КаПо и руководителя департамента внешней разведки. "Кстати, очень примечательно, что все названные чиновники сидели сложа руки, не расследуя годами происходившее в Эстонии массивное и идущее напрямую из России, наносящее вред нашей национальной безопасности отмывание денег".

Также Хельме считает необходимым, чтобы все названные чиновники пришли отчитаться не только в соответствующие комиссии Рийгикогу, но и в большой зал, где вопросы депутатов нельзя лимитировать ограничивающими процедурными правилами. "В случае таких серьезных обвинений парламент также, безусловно, должен отреагировать и сделать все, что нужно, чтобы обеспечить реальное действие конституционного порядка в стране".

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