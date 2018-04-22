Март Хельме переизбран председателем EKRE

В воскресенье, 22 апреля, на съезде Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в Таллинне Март Хельме был переизбран председателем политической силы. Сохранили свои посты и три его заместителя - Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас и Яак Мадисон, передает rus.err.ee.

Выборы председателя партии прошли на безальтернативной основе. Среди 451 участвовавшего в съезде делегата 438 поддержали кандидатуру Марта Хельме.

На три места вице-председателей претендовали пять человек. В итоге заместителями остались Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас и Яак Мадисон, опередившие Мерри Аарт и Арго Лууде по числу голосов.

Мартина Хельме поддержали 365, Пыллуааса — 287, Мадисона — 257, Аарт — 233, Лууде — 35 делегатов.