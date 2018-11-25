Март Хельме: новая правительственная коалиция уже согласована. Осиновский опровергает

"По нашим данным, новая коалиция уже согласована. В нее войдут 31 депутат Партии реформ, шесть депутатов Свободной партии и 13 депутатов из фракции социал-демократов, а также несколько внефракционных депутатов", — сказал лидер консверваторов после заседания совета уполномоченных EKRE в Тюри.

В Партии реформ это утверждение комментировать не захотели, а председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский опроверг заявление Хельме.

"Как известно, чтобы сделать то или иное правительство, у его участников должно быть, во-первых, соответствующее желание, — сказал Осиновский ERR. — Партия реформ высказала свое желание, но социал-демократы однозначно подтверждают, что у нас нет желания ломать нынешнюю коалицию, в связи с чем каких-то других вариантов нет".