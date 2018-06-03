03.06.2018, 11:29

Март Хельме назвал чернокожих неграми и пустоголовыми. Неудачная шутка или …?

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rus.delfi.ee
EST 9
Mart ja Martin Helme - märts 2016
Mart HelmeFoto: Sven Arbet

В понедельник в Лихула было открыто новое отделение партии EKRE. Перед открытием в баре под названием Särts состоялось собрание, на котором Март Хельме выступил перед полусотней слушателей с речью, пишет Lääne Elu.

"В Таллинне резко возросло количество негров”, — сказал Хельме и поведал историю, которую часто приводит в пример на таких мероприятиях. Он рассказал, что как преподавателю в университете ему часто приходилось обучать чернокожих. ”Послушайте, это цельное дерево, — стучит по столу. — А если постучать им по головам, то это полое дерево!”

Его выступление вызвало большой резонанс.

Член EKRE и супруга президента Арнольда Рюйтеля Ингрид Рюйтель сказала Delfi, что, скорее всего, речь идет о плохой шутке.

”Я не знаю, в каком университете Март Хельме обучал негров и что он им преподавал, но думаю, что речь идет о просто неудачной шутке. Меня больше беспокоит то, каков уровень психического здоровья тех избирателей EKRE, которых он пытается привлечь подобного рода шутками”, — заметила Рюйтель.

Реформист Валдо Рандпере сравнил выступление Хельме с "Майн Кампф" Адольфа Гитлера.

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