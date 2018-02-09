09.02.2018, 12:25

Марран — британцам: езжайте в Россию, веселитесь, но будьте сознательны!

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rus.delfi.ee
EST
Марран — британцам: езжайте в Россию, веселитесь, но будьте сознательны!
Välisluureameti juht peadirektor Mikk MarranFoto: Priit Simson

Гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран попросил сегодня через британское издание The Times всех, кто отправляется в Россию на финал ЧМ по футболу, сохранять бдительность.

Марран предупредил футбольных фанатов, спортсменов и всех других иностранцев, посещающих Россию, чтобы они всегда носили свои телефоны, ноутбуки и другие электронные устройства с собой, либо вообще не брали их в поездку. Также он сказал, что незнакомцы, инициирующие разговор в барах или других общественных местах, могут оказаться тайными агентами. ”Люди дают много информации, когда бывают в России: имена, адреса, номера соцстраховок. Все эти данные вносятся в системы российских спецслужб”, — сказал Марран.

”Это не значит, что целью является каждый болельщик, но Россию посещают и высшие должностные лица, которые могут стать потенциальными мишенями”, — отметил он. По его словам, к группе риска относятся бизнесмены, работники правительства, военные, журналисты, деятели финансовой сферы.

”Езжайте в Россию. Веселитесь, но будьте сознательны”, — посоветовал Марран британцам.

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