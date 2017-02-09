Марко Шорин: внешняя политика Эстонии должна работать на пользу нашей экономики

Сегодня в Рийгикогу вопросом государственной важности обсуждалась тема внешней политики. Выступая перед депутатами парламента, член фракции Центристской партии Марко Шорин отметил, что смена правительства не принесет изменений в политику госбезопасности, но коалиции следует уделить больше внимание на зарубежные рынки, значится в пресс-релизе.

Шорин отметил, что несмотря на появившиеся страхи как внутри страны, так и за ее пределами, внешнеполитический курс Центристской партии основывается на хороших взаимоотношениях с Евросоюзом и НАТО. ”Смена правительства никаких новых веяний в этот вопрос не принесла. Сильная и независимая Эстония — это союзник для наших партнеров. Так было вчера, сегодня и будет завтра вне зависимости от состава правительства” — отметил Шорин. Политик добавил также, что своего мнения Эстония не поменяла и по отношению к Украине: наша страна должна помогать по мере своих возможностей людям, пострадавшим в результате военных действий. Это касается как финансовой помощи, так медицинской.

Выступая перед парламентариями, Шорин сделал особый акцент на экономических отношениях, являющихся составляющей как внешней политики, так и политики безопасности. ”Мы, как представители государства, как люди, формирующие внешнюю политику должны спросить у самих себя — что мы сделали для того, чтобы оживить зарубежную торговлю. Мы создали или планируем создать условия для наших предприниматель, чтобы оживить экспорт?” — спросил Шорин политиков. Он добавил также, что в сфере обороны Эстония может положиться на союзников по Североатлантическому альянсу, в случае общих внешнеполитических вопросах — на Евросоюз. Но что касается развития экономики — то здесь Эстония сама по себе. Например, по оценке Шорина, следует пересмотреть задачи, поставленные перед посольствами и учесть их возможности для открытия новых рынков. ”Давайте не будем дискутировать на тему того, в какую сторону сместилась позиция Эстонии в том или ином вопросе с формированием новой коалиции. Лучше сконцентрируемся на решении тех вопросов, которые касаются всех нас” — сказал Шорин.