Марко Михкельсон вступает в Партию реформ и намерен баллотироваться в Рийгикогу(23)
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон подтвердил ERR, что вступает в Партию реформ и будет баллотироваться в Рийгикогу в ее рядах.
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон подтвердил ERR, что вступает в Партию реформ и будет баллотироваться в Рийгикогу в ее рядах.
По словам Михкельсона, Партия реформ лучше всего представляет те убеждения, которые он лично имеет и разделяет в политике.
Михкельсон не видит проблемы в том, что ранее он входил в консервативную IRL и теперь присоединяется к либеральной Партии реформ.
В интервью радионовостям ERR 48-летний Михкельсон заявил, что будет баллотироваться на предстоящих в марте парламентских выборах по спискам этой партии, однако не стал раскрывать своих амбиций на будущее.
Политик планирует выставить свою кандидатуру в избирательном округе №2 (Харьюский и Раплаский уезды), пишет rus.err.ee.
По состоянию на полдень вторника Коммерческий регистр пока не подтвердил данные о вступлении Марко Михкельсона в Партию реформ.
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Tähtaeg: 12.09.2018
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