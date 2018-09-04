Марко Михкельсон вступает в Партию реформ и намерен баллотироваться в Рийгикогу

По словам Михкельсона, Партия реформ лучше всего представляет те убеждения, которые он лично имеет и разделяет в политике.

Михкельсон не видит проблемы в том, что ранее он входил в консервативную IRL и теперь присоединяется к либеральной Партии реформ.

В интервью радионовостям ERR 48-летний Михкельсон заявил, что будет баллотироваться на предстоящих в марте парламентских выборах по спискам этой партии, однако не стал раскрывать своих амбиций на будущее.

Политик планирует выставить свою кандидатуру в избирательном округе №2 (Харьюский и Раплаский уезды), пишет rus.err.ee.

По состоянию на полдень вторника Коммерческий регистр пока не подтвердил данные о вступлении Марко Михкельсона в Партию реформ.