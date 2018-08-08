Марко Михкельсон: в таких случаях, как с выпущенной истребителем НАТО ракетой, информация должна двигаться быстрее

"Меня беспокоит факт, что с момента инцидента до получения информации главой ВВС Эстонии прошло полтора часа. В таких случаях, которые никогда нельзя до конца исключить, движение информации должно быть быстрым и как можно более открытым", — сказал Михкельсон сегодня Delfi.

Странно, по словам Михкельсона, и то, что считающая стратегическую коммуникацию важной штаб-квартира НАТО молчит. "В то же время, инцидент не должен никак ограничить или уменьшить способности охраняющих наши воздушные границы самолетов НАТО. Воздушное пространство Эстонии было хорошим пространством для тренировок для военно-воздушных сил наших союзников, что данный инцидент также не должен существенно изменить", — сказал Михкельсон.